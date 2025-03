Doznajemo detalje drame kod Lekenika, izbjegnuta katastrofa: U pitanju je nova lokomotiva

Naime, jutros u 8.20 sati između kolodvora Lekenik i Greda vlak prijevoznika HŽ Cargo nije se zaustavio prema predviđenome na kolodvoru Lekenik kako bi pričekao križanje s putničkim vlakom koji je dolazio iz smjera Grede, nego je prošao kroz crveno svjetlo na signalnom uređaju.

HŽ Infrastruktura izvijestila je jutros o tom događaju na kolodvoru Lekenik pri čemu je umalo došlo do sudara teretnog i putničkog vlaka.

Djelatnici HŽ Infrastrukture, nakon što su vidjeli što se dogodilo, pravovremenom reakcijom i poštivanjem svih sigurnosnih procedura isključili su napon na kontaktnoj mreži te se vlak zaustavio.

Otkazale kočnice nojijoj lokomotivi?

Istovremeno, iz kolodvora Greda u 8.17 sati krenuo je putnički vlak koji prometuje na relaciji Sisak Caprag – Zagreb Glavni kolodvor koji se također zaustavio.

Kako doznajemo od dva neovisna izvora, vlak kojem su kočnice otkazale vukao je noviji model Siemensove lokomotive te je lokomotivom, prema riječima naših sugovornika, upravljao iskusniji strojovođa.

Doznajemo da su mu kočnice otkazale te da je navodno on i dojavio da ne može upravljati kočnicama. Dobro je što se sve dogodilo na ravnom terenu te je zaustavni trak bio kraći nego što bi bio na nizbrdici. Dodatno, navodno da su na istoj lokomotivi prijavljivani problemi.

U vlaku je bilo 200 putnika!

Inače, u putničkom vlaku koji je bio u nasuprotnom smjeru bilo je oko 200 putnika, željeznički promet je u prekidu te će putnike na relaciji Turopolje – Sisak u oba smjera prevoziti autobusi do završetka očevida koji je u tijeku, javljaju iz HŽ-a.

Kako javlja HŽ Infrastruktura, željeznički promet je u prekidu te će putnike na relaciji Turopolje – Sisak u oba smjera prevoziti autobusi do završetka očevida koji je u tijeku. S obzirom na to da je vlak stao na pruzi, putnici moraju do autobusa pješačiti, ali doznajemo da je autobus na nekoliko stotina metara od tog mjesta.

