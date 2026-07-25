Vlada razmatra novi model invalidnina za invalide 2. svjetskog rata, pravobranitelj podnio izvješće

Vlada će razmotriti mogućnost uvođenja novog modela određivanja invalidnina za mirnodopske vojne invalide i civilne invalide Drugog svjetskog rata po uzoru na rješenja iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, navodi se u očitovanju upućenom pravobranitelju za osobe s invaliditetom.

Pravobranitelj za osobe s invaliditetom Darijo Jurišić u svom je Izvješću o radu za 2025., koje je podnio Hrvatskom saboru, upozorio kako su mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata "zapostavljena i zaboravljena kategorija osoba s invaliditetom".

Pri tome je naveo da su se iznosi osobne invalidnine po drugim osnovama višestruko povećavali od 2000. godine, a da se jedino nisu mijenjali iznosi osobne invalidnine prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Skupina koja se 'stalno zaboravlja'

Naveo je i kako je ovo jedina skupina osoba s invaliditetom koju se "stalno zaboravlja" u mjerama koje država i različiti sustavi poduzimaju. Dodao je kako to kod njih stvara dojam da se "državna tijela prema njima odnose kao prema građanima drugog reda u odnosu na sve druge skupine osoba s invaliditetom".

Vlada je u svom mišljenju na Izvješće napomenula da su se do 2024. godine i prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji osobna invalidnina i druga prava po osnovi oštećenja organizma određivala u postotku od proračunske osnovice, te se također ni ti iznosi nisu mijenjali.

Izmjenama tog Zakona povećana su prava po osnovi oštećenja organizma uvođenjem novog modela određivanja iznosa prava od osnovice koja se za svaku godinu određuje odlukom Vlade, ovisno o ekonomskom stanju i potrebama korisnika. Od veljače ove godine, izmjenama Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, taj model određivanja prava uveden je i za civilne stradalnike.

"U narednom razdoblju razmotrit će se i mogućnost uvođenja ovakvog modela i za Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida kojim se uređuju prava mirnodopskih vojnih invalida i civilnih invalida rata Drugog svjetskog rata", najavila je Vlada.

Odbijeni prijedlozi

Vlada ne prihvaća primjedbu pravobranitelja da su mirnodopski vojni i civilni invalidi rata jedina kategorija invalida koja nije bila obuhvaćena jednokratnim novčanim potporama zbog rasta troškova života, poručuje kako su i oni mogli dobiti novčanu pomoć ako su bili korisnici mirovine ili ako su ostvarili status ugroženog kupca energenata.

Također je odbacila prijedlog pravobranitelja da se pitanja mirnodopskih vojnih invalida i civilnih invalida iz Ministarstva hrvatskih branitelja prenesu u nadležnost Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, istaknuvši kako "sama činjenica da neka osoba ima invaliditet ne znači nužno da o njenim pravima i statusnim pitanjima treba odlučivati ministarstvo nadležno za socijalnu skrb".

Podaci o korisnicima socijalnih usluga za osobe s invaliditetom

Jurišić je upozorio i na to da u Hrvatskoj ima više od 6000 djece i odraslih s autizmom na čije potrebe nije odgovoreno niti u području rane intervencije, niti obrazovanja, rada, zapošljavanja, stanovanja te u osiguravanju drugih specijaliziranih usluga nužnih za zadovoljavanje njihovih složenih i specifičnih potreba.

Vlada je u svom odgovoru na taj navod iznijela podatke koje su prikupili domovi socijalne skrbi kojima je osnivač država, a prema kojima je na dan 26. siječnja 2026. ukupno 35 djece i 107 odraslih s poremećajem iz spektra autizma koristilo socijalnu uslugu smještaja, dok je 767 djece i 153 odraslih koristilo izvaninstitucijske usluge.

Također, prema podacima iz aplikacije SocSkrb, na dan 23. siječnja 2026., socijalnu uslugu rane razvojne podrške koristilo je 1830 korisnika - 700 djece u dobi do tri godine te 1130 djece u dobi od četiri do sedam godina, socijalnu uslugu psihosocijalne podrške 3704 korisnika, a socijalnu uslugu pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja koristilo je 329 korisnika.

Nadalje, socijalnu uslugu boravka koristilo je 1112 djece s teškoćama u razvoju i 816 odraslih osoba s invaliditetom, a socijalnu uslugu pomoć u kući koristila je 1621 osoba kojoj je zbog privremenog ili trajnog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja bila prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Uslugu osobne asistencije, koju pružaju različiti pružatelji usluga, koristile su 6262 osobe s invaliditetom, a uslugu organiziranog stanovanja 1440 osoba s invaliditetom.

Vlada je najavila kako se razmotriti preporuka pravobranitelja o uspostavi sustava prikupljanja statističkih podataka o broju osoba s invaliditetom koje ostvaruju pravo na besplatnu pravnu pomoć, kako bi se omogućila bolja analiza potreba i planiranje daljnjih mjera. Učinit će se to u okviru izmjena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći te unaprjeđenju Aplikacije za besplatnu pravnu pomoć koje je u planu u 2026. godini.

Skloništa za žrtve nasilja popunjena oko 50 posto ili manje

Izmjenom Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, dodatno će se pak regulirati preporuka pravobranitelja o potrebi žurne izmijene i poboljšanja regulative o primjeni mjera prisile u ustanovama socijalne skrbi

Vezano za smještaj žrtava nasilja u obitelji u skloništa i sigurne kuće, Vlada je navela kako Ministarstvo rada od ožujka 2020. godine kontinuirano prikuplja i prati podatke o popunjenosti skloništa te da je analizom podataka prikupljenih i praćenih na dvotjednoj razini tijekom 2025. godine vidljivo da nisu bili u potpunosti popunjeni.

"Na značajnom dijelu teritorija zabilježena je popunjenost smještajnih kapaciteta od oko 50 posto ili niža", poručili su iz Vlade.

Što se tiče osobne asistencije, pravobranitelj je preporučio individualniju procjenu potreba korisnika, povećanje cijene sata usluge te jasnije uređenje sustava osobne asistencije.

Vlada je istaknula kako je nakon odluke Ustavnog suda uredbom izmijenjen pristup uređenju broja sati usluge koju korisnik može ostvariti, a koji uključuje stručnu, objektivnu i individualiziranu procjenu potreba.

Najavila je i kako resorno Ministarstvo rada tijekom ove godine planira provesti evaluaciju usluge osobne asistencije te će sukladno odluci Ustavnog suda pristupiti izmjenama Zakona o osobnoj asistenciji.