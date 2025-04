Želite nadzirati ubacivanje listića u kutiju? Možete zaraditi finu svotu

Od 430 do 1.100 eura neto po osobi, iznosi naknada koju će za svoj rad na provedbi svibanjskih lokalnih izbora dobiti stalni sastavi izbornih povjerenstava, upola manje dobit će prošireni sastavi, odlučila je hrvatska Vlada.

Visina naknade koju dobivaju ovisi o broju biračkih mjesta koja povjerenstva 'pokrivaju'.

Najveću naknadu, 1.100 eura neto po osobi, dobit će predsjednik, potpredsjednik i članovi stalnog sastava županijskih izbornih povjerenstava, izbornih povjerenstva Grada Zagreba te gradova sa 101 i više biračkih mjesta.

Naknada po veličini biračkog mjesta

Po 860 eura neto pripast će predsjedniku, potpredsjedniku i članovima izbornih povjerenstava gradova s 51 do 100 biračkih mjesta, po 600 eura neto po osobi onima u izbornim povjerenstvima gradova i općina s 26 do 50 biračkih mjesta, a po 430 eura neto po osobi onima u povjerenstvima gradova i općina s jednim do 25 biračkih mjesta.

Stalni sastav izbornog povjerenstva čini šest osoba: predsjednik, potpredsjednik i četiri člana koji, uz izuzetak članova općinskih i gradskih izbornih povjerenstava, moraju biti magistri pravne struke.

Prošireni sastav čine tri predstavnika većinske političke stranke i tri dogovorno predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka.

Novčana sredstva za pokriće izbornih troškova pojedine jedinice, a time i troškova naknade za rad izbornog povjerenstva, osiguravaju se u proračunu te jedinice.

Hrvatski birači u nedjelju, 18. svibnja, biraju predstavničku i izvršnu vlast u 576 jedinica, 428 općina, 127 gradova, 20 županija i u Gradu Zagrebu koji ima status grada i županije, svaka od tih jedinica ima svoje izborno povjerenstvo.

