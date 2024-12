Vlada prelomila! Pogledajte koliko rastu plaće u državnim i javnim službama

Vlada je u utorak na telefonskoj sjednici donijela zaključak o prihvaćanju dodatka IV. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike te odluku o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama za 2025. u istom iznosu kao i za državne službenike.

Pregovori s reprezentativnim sindikatima državne službe na zahtjev Sindikata policije započeli su 19. studenoga i trajali su do 27. prosinca, podsjećaju iz Vlade.

Pet sastanaka rezultiralo je sporazumom o povećanju osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika za 3 posto od 1. veljače 2025., s isplatom u ožujku za veljaču, te dodatno povećanje od 3 posto od 1. rujna 2025., s isplatom u listopadu za rujan.

"Osnovica za izračun plaće službenika i namještenika tako će u 2025. godini iznositi 947,18 eura bruto za razdoblje od 1. siječnja 2025. do 31. siječnja 2025. godine, 975,60 eura bruto od 1. veljače 2025. do 31. kolovoza 2025. godine te 1004,87 eura bruto od 1. rujna 2025. pa nadalje", istaknuli su iz Vlade nakon telefonske sjednice posljednjeg dana 2024. godine.

Pregovarački odbori su se usuglasili i da će uvećanje za rad noću, počevši od 1. siječnja 2025. godine, umjesto dosadašnjih 40 iznositi 50 posto, dodali su.

Također, osnovica za jubilarnu nagradu u 2025. godini povećava se sa 240 eura neto na 300 eura neto, a otpremnina radi odlaska u mirovinu umjesto dosadašnje dvije osnovice iznosit će 2,5 osnovice. Usuglašeno je i da će se o pravu, visini, načinu i početku isplate naknade za troškove prehrane pregovarati tijekom pregovora koji će se voditi u 2025. godini.

"Prijedlog dodatka IV. Kolektivnog ugovora dostavljen je pregovaračkom odboru sindikata državne službe te su svi reprezentativni sindikati državne službe suglasni s dostavljenim tekstom", napominju iz Vlade.

Sa sindikatima javnih službi nije postignut dogovor

Na telefonskoj sjednici je Vlada donijela i odluku kojom se određuje osnovica za obračun plaće za zaposlenike u javnim službama uz podsjetnik da tijekom trajanja pregovora s reprezentativnim sindikatima javnih službi nije postignut dogovor.

Iako je dio sindikata javnih službi prihvatio istu ponudu kao sindikati državnih službenika i namještenika, dodaju iz Vlade, njihovi članovi ne čine više od pedeset posto radnika članova od ukupno sindikalno organiziranih radnika sindikata zastupljenih u pregovaračkom odboru, koliko je potrebno da bi kolektivni ugovor bio važeći.

"Stoga se ovim prijedlogom, u cilju zadržavanja odgovarajućeg opsega i razine materijalnih prava zaposlenika u javnim službama, utvrđivanjem osnovice na predloženi način ujednačavaju prava iz rada i po osnovi rada zaposlenika u javnim službama s pravima državnih službenika i namještenika te se osigurava njihovo kontinuirano ostvarivanje prava u istom opsegu", objasnili su iz Vlade.

To znači da će osnovica za izračun plaće od 1. siječnja 2025. do 31. siječnja 2025. godine iznositi 947,18 eura bruto s isplatom u veljači, od 1. veljače 2025. do 31. kolovoza 2025. godine 975,60 eura bruto, s isplatom u ožujku, a od 1. rujna 2025. godine pa nadalje će iznositi 1004,87 eura bruto, s isplatom u listopadu.

Vlada će, izvijestili su, odmah danas u Banskim dvorima i potpisati dodatak IV. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike s predsjednikom Sindikata policije Hrvatske Dubravkom Jagićem i predsjednikom Nezavisnog sindikata djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Zdravkom Lončarom.

