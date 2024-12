Plaće dogovorili, ali sigurnost i topli obrok i dalje na stolu: 'Zaštitari nisu dobro rješenje'

Kasno poslijepodne stigle su vijesti iz Banskih dvora da su se dogovorili sa sindikatima javnih službi i da štrajka neće biti. Nakon tri sata pregovora, zadovoljni su dogovorenom povišicom. Umjesto 5 posto, osnovica za obračun plaća povećat će se za 6 posto, i to 3 posto od veljače, s isplatom u ožujku, a preostala tri posto od rujna, s isplatom u listopadu. Na pregovorima su bili i predstavnici sindikata državnih službi koji su i raniju ponudu Vlade prihvatili.

Sindikatima je obećano da će se o iznosu za topli obrok pregovarati u idućoj godini. Novost je i da do daljnjega neće biti ocjenjivanja zaposlenih u sustavu obrazovanja.

Burne prosinačke pregovore pratila je i RTL-va reporterka Zorana Čičak Kulić koja je izvijestila da sindikati nisu pokrenuli postupak mirenja i da o zadnjoj ponudi Vlade moraju pričekati izjašnjavanje članova. Stoga, navela je, štrajka za sada neće biti.

U razgovoru za RTL Danas sa Zrinkom Turalijom, predsjednikom Sindikata zaposlenih u srednjim školama, doznaje da je još teško znati hoće li članstvo sindikata prihvatiti ponudu Vlade. Naime, rok u kojem Vlada očekuje odgovor sindikata je utorak ujutro.

"Štrajk je uvijek opcija ali ćemo pričekati ponedjeljak, a ako za dogovor bude većina, potpisat će se dodatak u utorak", rekao je Turalija. Na pitanje, je li bio dolazak premijera na današnji sastanak presudan, s obzirom na to da su pregovori bili dugi.

"Rekao je da je dolaskom premijera pregovorima dano na važnosti sastanka. "Znali smo da je ovo zadnja ponuda, premijer je to potvrdio", rekao je.

Topli obrok na stolu Vlade

Jedan od zahtjeva bio je i topli obrok na kojem sindikati inzistiraju. Pregovori o tome odgođeni su za iduću godinu. "O tome će se pregovarati iduće godine, riječ je o 50 eura na mjesec. Mi smo inzistirali na garanciji za topli obrok, ona je dana, i očekujemo da će se ispoštovati", rekao je predsjednik sindikata.

Naveo je da su sindikati pokazali razumijevanje (prema Vladi op.a), ali da je topli obrok jako bitno pitanje njihovim članovima.

"Pogotovo onima s nižim primanjima, i na tome ćemo sigurno ustrajati", naveo je.

Odustaje se od ocjenjivanja djelatnika u obrazovanju. Turalija je i to komentirao: "Tri sindikata - Obrazovanja, Preporod i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama, pisali su dopis premijeru prije 2,5 tjedna i jasno objasnili koji su problemi u mogućem ocjenjivanju. Zadovoljni smo što smo izašli s garancijom da ocjenjivanje neće biti uvedeno i da se neće donositi pravilnici", rekao je i dodao da je sindikatima dovoljna garancija da se s uvođenjem ocjenjivanja neće žuriti.

Govorilo se i o mjerama sigurnosti u školama nakon strašne tragedije u Osnovnoj školi Prečko. Na pitanje, hoće li se nešto promijeniti do početka idućeg polugodišta, odgovorio je: "Očekujemo da će se u ponedjeljak održati drugi sastanak novog povjerenstva koje je formiralo resorno ministarstvo. Bitno je da se provodu vatrogasne mjere, da se promijene brave na vratima obrazovnih ustanova što prije i da se dugoročno osigura osoba koja bi, po obimu posla, znanjima i vještinama bila na ulazu u škole".

Dok se to ne napravi, na ulazu u školu privremeno će biti netko od zaposlenika škola. RTL-ov sugovornik naveo je da sindikat ima stav da škole moraju zaposliti osobe koje će paziti na ulazima škola, da zaštitari nisu dobro rješenje, da to moraju biti osobe koje su zaposlenici škola i koji se mogu povezati s lokalnom zajendicom. "Zaštitari nisu dobro rješenje, oni se mijenjaju i ne mogu se povezati s lokalnom zajednicom. To moraju biti zaposleni u školi i trebali bi imati vještine i znanja prikladna za sigurnost u školi“, rekao je Turalija.