Hoće li Ministarstvo popustiti? 'Ocjenjivanje neće krenuti 1. siječnja, a sve o koeficijentima je laž'

Učiteljima i profesorima je dosta! Izišli su na ulice u Zagrebu i zatražili bolje uvjete te jasno rekli ne ocjenjivanju njihova rada na adventskom, odnosno AP prosvjedu.

Nezadovoljni su i Uredbom o koeficijentima kojom su, kažu, dobili najmanje. Prosvjed su organizirala tri obrazovna sindikata koja traže da se zaposleni u školama i u sustavu visokog obrazovanja izuzmu od ocjenjivanja koje bi u sustavu javnih službi trebalo početi s početkom nove godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A hoće li im Ministarstvo obrazovanja ispuniti zahtjeve? RTL-ova reporterka Zorana Čičak Kulić razgovarala je s glavnim savjetnikom ministra obrazovanja Božom Pavičinom.

Čuli ste poruke s prosvjeda. Kakav je Vaš stav, može li Ministarstvo ispuniti ove zahtjeve?

Prije nego što odgovorim na to pitanje, potrebno je reći da je ovo nepotreban prosvjed. Nije bilo stvarno razloga za to. Naime, pregovori su u tijeku o kolektivnom ugovoru, pregovara se i povećanju osnovice. Zahtjevi sindikata za povećanje koeficijenata stigli su na adresu gdje su trebali doći, na Vijeće koje se time bavi. Analiziraju se brojke i uskoro će se izaći s konkretnim prijedlogom. Kao što znate, uredba o ocjenjivanju je donesena. Sindikati su je problematizirali pred Ustavnim sudom, a slijedi nam donošenje pravilnika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jeste li donijeli pravilnik na temelju čega će se oni ocjenjivati?

Pravilnik nije donesen, ali bit će u zaista uskoj i iskrenoj suradnji sa sindikatima kao što to Ministarstvo uvijek radi. Stvarno nema nikakvog razloga za strah.

Već treći prosvjed zbog koeficijenata

To znači da od 1. siječnja neće krenuti ocjenjivanje u školama?

Neće se stići od 1. siječnja. Ono formalno-pravno po uredbi kreće 1. siječnja, ali ono kreće faktički kada se donese pravilnik.

Mogu li oni biti izuzeti tog ocjenjivanja?

Za sad nisu izuzeti, uredba i zakon su to definirali te je on jednak za sve javne službe. Pravilnikom se samo definira način na koji se to provodi i u definiranje tog načina sindikati će biti uključeni kao i dosad.

Oni prosvjeduju treći put ove godine. Koeficijenti su, upozoravaju, najniži. Dobili su najmanje. Ima li prostora da se uredba o koeficijentima mijenja?

To je narativ koji se konstantno provlači i to je potpuna laž. U sedam godina mandata ove Vlade plaće su se u prosjeku povećavale apsolutno svake godine. Potrebno je podsjetiti da je plaća povećana čak i za vrijeme korone kad su plaće padale, ljudi dobivali otkaze… Ako to nije dovoljno, jamstvo da se radi sve da se njima poveća, ne da su na dnu nego na vrhu prioriteta ove Vlade, onda stvarno ne znam što jest.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U tijeku su pregovori oko osnovice plaće. Svi obrazovni sindikati su složni i spremni na štrajk ako ponuda ne bude bolja. Kako ćete to riješiti, što ako dođe do štrajka u školama?

Ne vjerujemo da će do toga doći. Pregovara se i o osnovici, vjerujemo da će se postići dogovor i kompromis jer za to služe pregovori. Oni nisu ultimatum nego se pregovara i nađe se zajednički jezik i kompromis.

Tekst se nastavlja ispod oglasa