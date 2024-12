Krenulo okupljanje prosvjetara za prosvjed, nose transparente: 'Ne diže se svima jednako'

U organizaciji Sindikata znanosti, Sindikata Preporod i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske danas će se održati prosvjed protiv, navode sindikati, ocjenjivanja i nepravednih koeficijenata.

Prosvjed kreće od Trg Hrvatske Republike u 13 sati, pa nastavlja preko Frankopanske i Ilice do Trga bana Jelačića. Na prosvjednom skupu govorit će predsjednik NSZSŠH Zrinko Turalija, predsjednik NSZVO Tvrtko Smital, glavni tajnik NSZVO Matija Kroflin i predsjednik Preporoda Željko Stipić.

Foto: Danas.hr

12:10 - Krenulo je okupljanje ljudi za prosvjed. Oko 12.15 bilo je već njih oko 100, mnogi imaju transparente s kojima mašu. Ovo su neke od poruka s transparenata: "Ne diže se svima jednako", "RadOVAN nas drži kao ovce".

RANIJE:

Zbog najavljenog prosvjeda, ZET je objavio da će se privremeno obustaviti promet pojedinim dionicama. Na svom Facebooku objavili su: "Očekuje se obustava tramvajskog prometa od 11.40 do 14 sati, i to Ilicom od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićevom i Ulicom Franje Račkoga, zatim Zrinjevcem, Frankopanskom i Savskom cestom sjeverno od Vodnikove."

Kako točno voze tramvaji i koje su izmijenjene trase detaljno pogledajte OVDJE.

