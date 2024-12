Zagrebu prijeti opća paraliza, objavili važnu obavijest: 'Pratit će se procjena policije'

U organizaciji Sindikata znanosti, Sindikata Preporod i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske danas će se održati prosvjed protiv, navode sindikati, ocjenjivanja i nepravednih koeficijenata.

Prosvjed kreće od Trg Hrvatske Republike u 13 sati, pa nastavlja preko Frankopanske i Ilice do Trga bana Jelačića. Na prosvjednom skupu govorit će predsjednik NSZSŠH Zrinko Turalija, predsjednik NSZVO Tvrtko Smital, glavni tajnik NSZVO Matija Kroflin i predsjednik Preporoda Željko Stipić.

Zbog najavljenog prosvjeda, ZET je objavio da će se privremeno obustaviti promet pojedinim dionicama. Na svom Facebooku objavili su: "Očekuje se obustava tramvajskog prometa od 11.40 do 14 sati, i to Ilicom od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićevom i Ulicom Franje Račkoga, zatim Zrinjevcem, Frankopanskom i Savskom cestom sjeverno od Vodnikove.

Ovo su izmijenjene trase:

Tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera: Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Vodnikova - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Sopot

Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Savska cesta - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Šubićeva - Dubrava

Linija 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Šubićeva - Kvaternikov trg

Linija 14: Savski most - Savska cesta - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma

Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Borongaj

"Očekuje se da Veseli Božićni tramvaji zadnje polaske s Trga bana Josipa Jelačića ostvari u 11.00 i 11.15 sati te će na teren ponovno izaći po završetku posebne regulacije tramvajskog prometa", objavili su iz ZET-a i napomenuli da će se "posebna regulacija tramvajskog prometa odvijat ovisno o realnoj procjeni policije na terenu."

