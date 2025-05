Burna noć: Vinkovci i Vukovar pod vodom, tuča poharala Slavoniju

Jako grmljavinsko nevrijeme pogodilo je dijelove Slavonije u ponedjeljak navečer. U mjestima oko Slavonskog Broda je, prema riječima mještana, padala tuča 'veličine kokošjih jaja', a dijelovi Vinkovaca i Vukovara bili su potopljeni.

"Ma užas je u Vinkovcima, jedva sam kući došla, neke ceste su zakrčene. Od stabala se odlomile grane i blokiraju put", "I Otok je zahvatilo jako nevrijeme", "U ulici Josipa Matašovica, cesta kao jezero, klasika godinama, neadekvatna kanalizacija od početka", neki su od komentara na društvenim mrežama.

Izdano upozorenje za utorak

DHMZ je za utorak zbog grmljavinskog nevremena objavio žuti alarm za Slavoniju, Jadran, gospićku i kninsku regiju.

Stiže novo nevrijeme

Prema prognozi DHMZ-a, danas se u unutrašnjosti očekuje pretežno oblačno i razmjerno svježe vrijeme.

Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, bit će lokalno izraženiji ponajprije na Jadranu i u predjelima uz njega, a moguće i na istoku zemlje.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjereno, u Dalmaciji i jako jugo, na sjevernom dijelu i istočni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 13 i 19, na Jadranu većinom od 17 do 22 stupnjeva.

Vrijeme u srijedu

U srijedu će u prvom dijelu dana u unutrašnjosti biti pretežno oblačno.

Mjestimice kiša, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Poslijepodne dulja sunčana razdoblja.

Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu jugo i jugozapadnjak, na sjevernom dijelu ponegdje bura. Najniža temperatura zraka od 8 do 12, na Jadranu od 12 do 17 stupnjeva. Najviša većinom između 14 i 19 u unutrašnjosti te 18 i 22 stupnja na obali i otocima.

