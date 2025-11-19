FREEMAIL
VOZAČI, OPREZ! /

Kilometarske kolone na autocesti, HAK upozorava na snijeg i zabrane, ali i na konja!

Kilometarske kolone na autocesti, HAK upozorava na snijeg i zabrane, ali i na konja!
×
Foto: Screenshot Hak

Zbog radova na A4 kolona je duga oko šest kilometara, a usporeno se vozi i na zagrebačkoj obilaznici

19.11.2025.
7:38
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Screenshot Hak
Zbog radova na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom, a kolona je duga oko šest kilometara, izvještava jutros HAK.

Povećana gustoća prometa je i na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te se vozi usporeno uz povremene zastoje

Na DC25 u mjestu Vukava promet teče otežano zbog konja na cesti uz ograničenje brzine od 20 km/h.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a ostala vozila moraju imati zimsku opremu na cestama u Lici - DC218 Donji Lapac-Bjelopolje. 

POGLEDAJTE VIDEO Gužve u najavi? Ovaj dio Zagreba bit će zatvoren zbog požara: 'Trajat će do daljnjeg'

