Prema najnovijem istraživanju Eurobarometra, za velik broj Europljana važna je zaštita ranjivih potrošača. Istraživanje provedeno na razini EU-a bilo je usmjereno na percepciju potrošača o energetskim uslugama, izvore informacija kojima se koriste pri odabiru dobavljača energije i područja u kojima su na energetskim tržištima potrebna poboljšanja kako bi bolje služila potrošačima.

Razumijevanje ponašanja građana i njihova povjerenja u energetsko tržište od ključne je važnosti u nastojanjima da se ubrza prelazak na čistu energiju na način kojim se nikoga ne zapostavlja. U istraživanju je utvrđeno da 38 % Europljana želi bolju zaštitu energetski siromašnih i ranjivih potrošača. Jasniji i transparentniji računi za energiju na drugom su mjestu kad je riječ o područjima na energetskom tržištu u kojima su potrebna poboljšanja jer samo trećina ispitanika u potpunosti razumije svoje račune.

Kad je riječ o povjerenju u energetsko tržište i dobavljače energije, rezultati su manje ujednačeni. Više od dvije trećine potrošača vjeruje da njihovi dobavljači električne energije i plina pošteno određuju cijene, ali prednost se pred cijenom daje ugledu dobavljača i kvaliteti usluge.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Europski plan za priuštivo stanovanje

Iz rezultata je razvidna potreba za jasnijom komunikacijom, boljom zaštitom potrošača i jednostavnijim postupcima kako bi se podržao prelazak na čišću energiju. Ključne teme kao što su cjenovna pristupačnost, zaštita potrošača i osnaživanje imat će središnju ulogu u predstojećem europskom planu za priuštivo stanovanje, planiranom za sljedeći tjedan, kao i u energetskom paketu za građane.

Istraživanje Eurobarometra provedeno je od 30. lipnja do 15. srpnja 2025. u svih 27 država članica EU-a. Razgovori s ukupno 18 250 građana obavljeni su putem telefona (fiksne i mobilne linije).

Dodatne informacije o rezultatima istraživanja Eurobarometra dostupne su OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Pitali smo vas slažete li se s papom koji je stao u obranu Europe iako je Amerikanac