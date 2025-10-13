DRAMA U ZAGREBU /

Vatrogasci i policija upravo spašavaju čovjeka iz Save

Foto: Rtl

Navodno ga je vidio prolaznik i dojavio policiji

13.10.2025.
9:55
Tajana Gvardiol
Rtl
Zagrebački vatrogasci i policija dobili su u ponedjeljak ujutro oko 9 sati dojavu da muškarac pliva u rijeci Savi između mostova Slobode i Mladosti.

Navodno ga je vidio prolaznik i dojavio policiji, piše 24sata.

Kako neslužbeno doznaju, navodno je prolaznik vidio čovjeka kako pliva između mostova Slobode i Mladosti. Odmah su alarmirani svi te su se čamcima spustili u rijeku.

SavaSpašavanjeZagrebPolicijaVatrogasci
