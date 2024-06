Na plažama Budve na crnogorskom primorju pojavili su se vatreni crvi, ili crvi mesožderi kako ih također zovu, zbog čega su stručnjaci upozorili stanovnike i turiste da ih izbjegavaju i ne diraju ako nalete na njih u moru.

U medijima diljem regije odmah se upalilo zvono za uzbunu, a mnogi su se sjetili dva slučaja napada na ljude na području Rogoznice u Hrvatskoj. Nedavno je ova vrsta snimljena na Korčuli, početkom godine i na Krku nakon čega su stručnjaci upozorili da je to još jedan dokaz zagrijavanja Jadranskog mora, što potvrđuje i Ante Žunec s Katedre za biologiju mora Fakulteta prirodnih znanosti u Puli.

Što je vatreni crv i odakle u Jadranu?

"To je autohtona vrsta u Mediteranu, tako i u Jadranu pa njegova pojava nije ništa novo. Vatreni crv je termofilna vrsta što znači da preferira toplija mora i kako se more sve više zagrijava, tako je sve brojniji i pomiče se prema sjeveru Mediterana, samim time i sjeveru Jadrana pa ga je moguće vidjeti na Krku primjerice", objasnio je Žunec za Danas.hr.

Vatreni morski crv spada u vrstu mnogočetinaša i može narasti do 35 centimetara, a srodan je kopnenim gujavicama. Najčešće je dugačak između pet i 10 centimetara, a prepoznatljiv je po žarko crveno-bijeloj boji po kojoj je i dobio ime. Tijelo mu čine brojni kolutići kojih može biti i do 100. Ispod škrga izbijaju sitne iglice odnosno četine koje su uglavnom spuštene prema dolje. Inače ga se može pronaći u području između donje granice oseke sve do kud se rasprostire posidonija, odnosno na nekoliko metara dubine pa sve do otprilike 40-ak metara.

Žunec naglašava da vatreni crvi ne napadaju ljude, kako se proširilo po medijima regije, već baš suprotno - izbjegava ih. No može se dogoditi da osoba stane na njega kao što je česta situacija s morskim ježevima. Njegove su četine vrlo takne poput iglica i na sebi nose otrov koji u dodiru s kožom izaziva iritaciju.

Jesu li vatreni crvi opasni?

"Vatreni crv na sebi nosi četine koje sadrže jednu vrstu neurotoksina koji u kontaktu s kožom uzrokuje iritaciju, svrbež i crvenilo. Čak je teže stati na njega nego na ježa jer je intenzivno crvene boje pa ga je teško ne primijetiti, ali inače izbjegava ljude", potvrđuje stručnjak, navodeći da ova vrsta ima malo prirodnih neprijatelja.

Ova se spora morska životinja hrani bodljikašima, zvjezdačama i žarnjacima odnosno koraljima i gorgonijama. Može izazvati glavobolju kod ribara jer napada i jede ribu koja je ulovljena u mreži pa tako može napraviti ekonomsku štetu, iako je to još uvijek minimalno.

Zbog svojih živih boja ljudima su vjerojatno zanimljivi pa ih pokušavaju uzeti u ruku ili dodirnuti. No, životinja se tada brani i može ozlijediti čovjeka pa je savjet kupačima da ih ne diraju. Ako ih sretnete u Jadranu, najbolje ih je izbjegavati, savjetuje stručnjak, što ne bi trebalo biti teško jer se jako sporo kreću.

Što ako vas ubode vatreni crv?

Za slučaj da dođete u kontakt s vatrenim crvom i on vas ubode, mjesto uboda bi najbolje bilo očistiti alkoholom. "Ako njegove čekinje, koje nosi na bočnim nastavcima, ostanu u koži, mogu se izvaditi s pomoću ljepljive trake", objašnjava Žunec koji bi ubod vatrenog crva usporedio s ubodom ose.

"Liječniku se treba javiti eventualno kod alergijske reakcije, ali inače ne", savjetuje priznajući da ne zna ni za jedan slučaj s ozbiljnijim ozljedama koje su nastale u kontaktu s ovom vrstom.

U Hrvatskoj je zabilježeno nekoliko slučajeva kupača koje je ozlijedio vatreni crv. U plićaku na jednoj plaži u Rogoznici neugodno iskustvo s njim je imao dječak koji je nakon uboda osjetio žarenje, a na ruci su mu se pojavili plikovi. Na mjestu ugriza bila je hrpa malih iglica koje su širile otrov. Majka ga je odvezla na hitnu jer se bol počela širiti, a liječnici su mu dali injekciju i dali kremu protiv opeklina te je dječak u konačnici bio dobro.

Slično je iskustvo prije nekoliko godina imala je starija žena koja je na njega nabasala u plićaku rogozničke uvali Peleš. Od uboda joj je počela oticati noga, a zbog bolova i žarenja također je završila na hitnoj gdje je dobila injekcije i mast.

