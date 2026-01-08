Plenković otkrio hoće li Hrvatska slati vojnike u Ukrajinu: 'Neke su države spremne'

Vlada RH danas održava svoju redovitu sjednicu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, a na otvorenom dijelu sjednice je ukupno 13 točka.

Tako će Vlada na sjednici usvojiti nacrt prijedloga strategije biogospodarstva do 2035. te donijeti i nekoliko odluka koje se tiču upućivanja pomoći i tehničke potpore energetskom sustavu Ukrajini.

Na dnevnom redu je i prijedlog zaključka u vezi s hrvatsko-francuskim strateškim partnerstvom – Akcijskim planom za razdoblje od 2026. do 2028.

Sjednicu je otvorio premijer Andrej Plenković čestitavši svim Hrvaticama i Hrvatima, u zemlji i inozemstvu Novu godinu.

U ime Vlade svim je pravoslavnim vjernicima čestitao Božić.

"Puno zdravlja, mira i zajedništva te da nastavimo ove godine raditi predano na ispunjavanju naših zadaća i ciljeva i prioriteta iz programa Vlade, i u pogledu gospodarskog rasta i osiguranja veće kvalitete života naših građana, uređenije i otpornije države, snažnijeg gospodarstva i međunarodnog pozicioniranja još čvršće Republike Hrvatske", rekao je Plenković.

'Plaće rastu brže od inflacije'

Osvrnuo se na usporavanje inflacije koja je sada na 3,3 posto, a u studenom je iznosila 3,8 posto.

"Time su zaključeni podaci za 2025. godinu kada je inflacija prosječno iznosila 3,7 posto, nešto više od procjene Ministarstva Financija", kazao je i dodao da su za pad inflacije zaslužni paketi pomoći Vlade.

"Mjere koje smo poduzimali od limitiranja cijena 100 najčešće konzumiranih proizvoda, zatim sidrenja cijena s 2. svibnja za hranu, zatim javnu obvezu cijena… Mislim da smo na taj način pridonijeli zaštiti potrošača i smanjenu rasta cijena koji je bio u tom određenom periodu. Važne su bile i potpore koje smo dali našim umirovljenicima, uključujući i institut dodatka na mirovinu. Očekujemo da bi inflacija mogla ići na 2,8 posto", rekao je Plenković.

Naglasio je i da je rast realnih plaća brži od inflacije i zaključio da je 'to je ono što se osjeti u standardu građana'.

Pomoć Ukrajini

Pričao je i o sastanku u Parizu gdje se okupila Koalicija voljnih u podršku Ukrajini. Ondje je bilo i predstavništvo SAD-a, kao i predjednik Volodimir Zelenski.

"Nakon četiri godine ruske agresije, svaka od zemalja koja je bila naznočimna iskazala je, na svoj način, spremnost pomoći Ukrajini. Naravno, cilj je postići prekid vatre i mirovni sporazum", rekao je Plenković i dodao da su neke države spremne slati svoje vojnike u Ukrajinu.

Dodao je i da Hrvatska nikada nije razmatrala slati svoje vojnike u Ukrajinu, ali da će ju i dalje podržavati ekonomski, politički, vojno i energentski.

"Danas je na rasporedu novi paket pomoći Ukrajini. Što se tiče Koalicije voljnih, jasna je pozicija SAD. Hrvatska se zalaže za trajan mir koji će poštovati međunarodno pravo i da Ukrajina ne preda svoj teritorij Rusiji", kazao je.

15 po 15: Cijela Hrvatska čita

Pohvalio je inicijativu Ministarstva kulture i medija, odnosno Nacionalni čitalački izazov - '15 po 15: cijela Hrvatska čita djeci'. Kampanja je koja poziva roditelje, skrbnike, vrtiće, knjižnice i sve odrasle koji se brinu o djeci da 15 dana zaredom čitaju djeci 15 minuta. Izazov započinje 15. siječnja 2026. godine, a cilj mu je potaknuti stvaranje trajne navike zajedničkog čitanja u obiteljima diljem Hrvatske.

Pohvalio je i ministra turizma, kazavši da je potvrđena stabilnost turizma, unatoč svim izazovima.

"Ostvareno je više 21 milijun dolazaka i prošli smo prvi puta 110 milijuna noćenja, što je rast u odnosu na 2024. godinu", rekao je Plenković i rekao da se razvio trend ravnomjernijeg razvoja turizma u Hrvatskoj.

Izdvajanja za NATO

Osvrnuo se i na ukupna obrambena izdvajanja za NATO savez koja su u 2025. dosegnula milijardu i 931 milijun eura, što je više od dva posto BDP-a za obranu.

"Oko 35 posto unutar tih 2,8 za modernizaciju, što znači da smo ispunili sve obaveze koje smo imali u ovoj godini na razini Hrvatske kao članice NATO-a", rekao je Plenković i dodao da to govori uoči posjeta glavnog tajnika NATO-a u ponedjeljak.

