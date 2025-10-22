Sabor raspravlja o obaveznom vojnom roku: Kako će izgledati i što s onima koji ne žele?

Saborski zastupnici nastavljaju rad raspravom o konačnim prijedlozima izmjena dva zakona iz resora obrane - Zakona o obrani, kojim se ponovno nakon 17 godina uvodi obvezno temeljno vojno osposobljavanje, te Zakonu o službi u Oružanim snagama RH.

Temeljno vojno osposobljavanje, koje bi trebalo započeti od siječnja iduće godine, trajat će dva mjeseca. Žene ne podliježu novačkoj obvezi, ali mogu dragovoljno pohađati temeljno vojno osposobljavanje, koji je jedan od uvjeta za prijem u djelatnu vojnu službu, i služiti u pričuvnom sastavu.

Doznajemo: Ročnici će igrati paintball i upravljati dronovima

8.20 - Na obveznoj vojnoj obuci u Hrvatskoj i paintball će biti dio vježbi, a od nove godine prvi ročnici učit će i kako upravljati dronovima. To je samo dio novosti koje RTL Danas doznaje o obveznom vojnom osposobljavanju.

Vojarna u Požegi u kojoj je trenutačno na obuci posljednja generacija dragovoljnih ročnika uskoro će svoja vrata otvoriti i prvoj generaciji onih novih - na temeljnom vojnom osposobljavaju.

Oni koji se pozovu na priziv savjesti morat će obuku služiti civilno, i to kroz dva modela - u Civilnoj zaštiti MUP-a kroz tri mjeseca ili u lokalnim jedinicama kroz četiri mjeseca. Više o tome čitajte OVDJE.

