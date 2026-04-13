Premijer Plenković u Mostaru, očekuje se njegova izjava za medije

Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravi u Mostaru povodom otvaranja 27. Međunarodnog sajma gospodarstva Mostar koji se održava u ponedjeljak i utorak.

Uz predsjednika Vlade u Mostaru su potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i ministar gospodarstva Ante Šušnjar te državni tajnik Središnjeg ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas.

Plenković se u Mostaru sastao s izaslanstvom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine na čelu s Draganom Čovićem, predsjednikom HNS-a BiH i dopredsjedateljem Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH te Darijanom Filipović.

Nakon toga očekuje se njegova izjava za medije, a zatim i sastanak s predsjedateljicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto.

