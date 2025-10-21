S 5000 ČLANOVA POSADE /

Div američke mornarice u Splitu: Nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford uplovio u splitski akvatorij

Foto: Hrm

Prvi je put boravio u Republici Hrvatskoj u Splitu u lipnju 2023.

21.10.2025.
11:26
danas.hr
Hrm
Nosač zrakoplova 6. flote Ratne mornarice Sjedinjenih Američkih Država USS Gerald R. Ford (CVN 78) uplovio je u splitski akvatorij

Posjet američkog nosača zrakoplova održava se u sklopu bilateralne vojne suradnje s Oružanim snagama SAD-a. Nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford (CVN 78) prvi je put boravio u Republici Hrvatskoj u Splitu u lipnju 2023.

Foto: Hrm

Nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford (CVN 78) dobio je ime po 38. američkom predsjedniku Geraldu Rudolphu Fordu. Matična luka mu je u Norfolku u Virginiji.

Dug je 333 metara, širine trupa 41 metar i širine uzletno-sletne palube 78 metara. Gaz mu je 15 metara i ima istisninu oko 100 000 tona. Može nositi 75 zrakoplova.

Na brodu se tijekom posjeta nalazi približno 5 000 članova posade.

Pogledajte video: Proveli smo dan s herojima na moru: 'Od rezanja ruke do infarkta, ovaj brod spašava živote dva otoka'

 

Uss Gerald R. FordSplit
