USKOK podigao optužnicu protiv liječnika sa Svetog Duha i još devetorice zbog mita

USKOK je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 4. lipnja 2025., pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 10 hrvatskih državljana (1975., 1992., 1987., 1978., 1954., 1946., 1970., 1956., 1985., 1980.) zbog počinjenja kaznenih djela primanja i davanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti.

Optužnicom se I. okr. tereti da je, u razdoblju od srpnja 2024. do svibnja 2025. u Zagrebu, kao liječnik specijalist opće kirurgije, ortopedije i traumatologije Kliničke bolnice "Sveti Duh“, u dogovoru s II. i IV. okrivljenima izdavao neistinitu medicinsku dokumentaciju zainteresiranim osobama koja im je bila potrebna za razne svrhe. Naknadu su dijelili.

Također je, bez obzira na postojeće liste čekanja zaprimao zainteresirane osobe kao pacijente u KBSD te im osiguravao prioritetni termin operativnih zahvata, a potom i obavljao potrebne operativne zahvate. Za to vrijeme su II. i IV. okrivljeni upućivali "stranke" kome i gdje da predaju dogovorenu novčanu naknadu.

Jedan odgodio zatvor za 600 eura

Tako je III. okrivljeni za 600 eura dobio neistinitu dokumentaciju na temelju koje je zatražio odgodu zatvora. Radi prikrivanja stvarnog razloga izdavanja neistinite dokumentacije dobio je dijagnostičku pretragu i kontrolni pregled u KBSD iako za to nije bilo osnove. Od primljene novčane naknade II. okr. je 300,00 eura zadržao za sebe.

Nadalje je I. okr., uz posredovanje IV. okr., a u jednom navratu i uz posredovanje VII. okr., za dogovorene novčane naknade od po 1.000,00 eura, bez obzira na postojeće liste čekanja, V., VI. i VIII. okr. osigurao prioritetni termin obavljanja operativnih zahvata, koje je potom i obavio, s tim da je u dva navrata I. okr. primio po 800,00 eura, a po 200,00 eura je predao IV. okr., dok je u trećem navratu primio 300,00 od dogovorenih 1.000,00 eura, od čega je IV. okr. predao 100,00 eura.

Partneru medicinske sestre sredio bolovanje

Također je I. okr., na traženje IX. okr. - medicinske sestre u KBSD, njezinom partneru izdao neistinitu medicinsku dokumentaciju kojom mu je omogućio korištenje neosnovanog bolovanja u trajanju od dva tjedna. Time je omogučio medicinskoj sestri i partneru da odu na godišnji odmor. Opet je sredio dijagnostičku pretragu i kontrolni specijalistički pregled, iako za to nije bilo osnove.

Osim toga je I. okr., kao liječnik u KBSD, a ujedno i zaposlenik privatne kirurške poliklinike u Samoboru, nakon što je dogovorio obavljanje privatnog operativnog zahvata na jednom pacijentu, znajući da u tom trenutku privatna poliklinika nema potrebnu opremu za obavljanje tog operativnog zahvata, uz pomoć X. okr. -medicinskog tehničara u KBSD, pribavio potrebne instrumente i koristeći se opremom javnog zdravstva u KBSD obavio operativni kirurški zahvat na tom pacijentu na trošak HZZO-a. Potom je uslugu obavljanja zahvata u iznosu od 1.400,00 eura naplatio kao privatnu uslugu u okviru navedene privatne kirurške poliklinike, od čega je sebi pribavio nepripadnu materijalnu korist od 500,00 eura.

Omogućavanjem neosnovanih dijagnostičkih pretraga i pregleda za HZZO je nastala šteta u ukupnom iznosu od 803,66 eura.

