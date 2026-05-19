PROMET PREKINUT /

Urušio se dio graničnog mosta kod Stare Gradiške! Konstrukcija pala tijekom noći

Urušio se dio graničnog mosta kod Stare Gradiške! Konstrukcija pala tijekom noći
Foto: Screenshot Facebook GP Maljevac

S mosta je otpala zaštitna ograda, a urušeni su i dijelovi betonske konstrukcije

19.5.2026.
8:11
danas.hr
Zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Granični prijelaz Stara Gradiška i Granični prijelaz Gradiška prekinut je promet u oba smjera, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Portal GP Maljevac objavio je fotografiju oštećenog mosta na kojima se vidi ozbiljno propadanje. S mosta je otpala zaštitna ograda, a urušeni su i dijelovi betonske konstrukcije. Do urušavanja je došlo jutros oko tri sada, srećom nitko nije ozlijeđen.

Prometna nesreća na A5

Iz HAK-a upozoravaju i na smanjenu vidljivost zbog magle u unutrašnjosti zemlje te pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Na dionicama gdje traju radovi mogući su zastoji i vožnja u kolonama, zbog čega se vozače poziva na dodatni oprez i prilagodbu brzine uvjetima na cestama.

Pojačan promet i povremeni zastoji bilježe se na zagrebačkoj obilaznici na autocesti Autocesta A3 između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane.

Usporeno se vozi i na autocesti Autocesta A4 između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, kao i na Istarskom ipsilonu Istarski ipsilon između čvora Matulji i tunela Učka u oba smjera.

Zbog prometne nesreće na autocesti Autocesta A5 između čvorova Đakovo i Sredanci u smjeru Bosne i Hercegovine promet se odvija jednim trakom uz usporenu vožnju.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
