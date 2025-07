Severe Weather upozorava, na udaru i Hrvatska! 'To je gorivo za gigantsku tuču, tornada i bujice!'

Dugotrajna toplinska kupola i toplinski val u velikom dijelu Europe se, barem privremeno, urušavaju i bit će zamijenjeni mnogo hladnijom zračnom masom. Značajni vremenski uvjeti vjerojatno će se razviti diljem središnje Europe, praćeni jakim grmljavinskim olujama, tučom, poplavama i razornim vjetrovima, donosi SevereWeather u najnovijoj analizi.

Dramatična promjena vremena dolazi nakon dugog razdoblja neuobičajeno vrućeg vremena u većem dijelu kontinentalne Europe posljednjih tjedana. Mnoge zemlje i stotine meteoroloških postaja oborile su svoje rekorde najviših temperatura za lipanj, a neke čak i rekorde za srpanj. Toplinski val bio je povijesni.

Toplinska kupola, koja je ispod sebe zarobila izuzetno toplu zračnu masu, konačno gubi dah i očekuje se da će se urušiti kako se približavamo vikendu. Hladni val dolazi sa sjevera prema srednjoj Europi, a početkom sljedećeg tjedna predviđaju se znatno hladnije zračne mase.

Snažna razlika u temperaturi

To će stvoriti snažan kontrast u temperati i tlaku između hladnog vala sa sjevera i intenzivnog toplinskog vala koji jenjava na jugu.

Tijekom vikenda doći će i do potencijalnih poplava početkom sljedećeg tjedna.

Promjena vremenskih uvjeta bit će dramatična tijekom vikenda i početka sljedećeg tjedna, zahvaljujući snažnom jačanju gornjeg grebena iznad sjevernog Atlantika. To uzrokuje duboki hladni val sa sjevera koji će se nakon nedjelje proširiti daleko na jug u središnju Europu i prema Mediteranu.

To je tipično kada intenzivna blokirajuća visoka temperatura nad kontinentalnom Europom propadne i bude poremećena, a zamijenjena je gornjom dolinom ili niskom temperaturom. Kada se to dogodi, očekuje se ozbiljno vrijeme nakon kojeg slijedi hladno osvježenje.

U ponedjeljak možemo vidjeti snažan Azorski sustav visokog tlaka s opsežnim sustavom niskog tlaka iznad sjeverne i središnje Europe.

Budući da se zračna masa na sjevernoj hemisferi kreće suprotno od kazaljke na satu oko donje hemisfere, a u smjeru kazaljke na satu oko visoke hemisfere, možemo vidjeti da će strujanje zraka biti od sjevera prema jugu između dva velika vremenska sustava.

Prilična anomalija

Zračna masa iza jezgre gornjeg vala/minusa bit će znatno niža nego što smo imali posljednjih tjedana, oko 5 do 8 °C ispod normale na geopotencijalnoj visini od 850 mbara (otprilike 1200 m nadmorske visine). To je prilično anomalija i značajna promjena. Nedavno smo imali pretoplu zračnu masu od oko 12-15 °C.

Ostaci toplinskog vala putovat će daleko na istok u istočnu Europu i regiju Crnog mora sredinom sljedećeg tjedna.

Promjena temperature i kontrast između trenutnih iznimno visokih temperatura i onih predviđenih za ponedjeljak i utorak sljedeći tjedan bit će još dramatičniji.

Promjena u temperaturi od gotovo 20 stupnjeva

Dok su temperature u četvrtak i petak ovog tjedna bile 10-12 °C iznad prosjeka, uočljiva je razlika ako ih usporedimo s temperaturama sljedećeg utorka. One će nbiti 6-10 °C ispod normale. Dakle, postoji promjena od gotovo 20 °C u odnosu na trenutne.

Tekući rekordni toplinski val diljem Mediterana ogroman je rezervoar energije za grmljavinske oluje. Visoke temperature vode znače da je vlažnost mnogo veća nego inače, a temperature toplog zraka značajno povećavaju rosište.

S temperaturom morske vode od 20-30 °C u zapadnom i sjeverno-središnjem Mediteranu, rosište će biti oko sredine 20-ih u sjevernoj Italiji.

Gorivo za grmljavine

To se izravno prevodi u visokoenergetsko gorivo za grmljavine, pomičući konvektivno dostupnu potencijalnu energiju (CAPE) u raspon od 2000-3000 J/kg. To je visoka do ekstremna nestabilnost.

Smješteni ispod intenzivne mlazne struje u zraku, povezane s dubokim hladnim valom, intenzivni vjetrovi na višim katovima podržat će široko rasprostranjeno uzgonsko djelovanje i stvaranje uvjeta za nastanak grmljavine.

Stoga će kombinacija visoke nestabilnosti, u kombinaciji s jakim vjetrovima u zraku, stvoriti uvjete za jake grmljavinske oluje. One će moći izazvati sve vremenske opasnosti, uključujući veliku do vrlo veliku (gigantsku) tuču, razorne vjetrove, bujične kiše i tornada.

Oluja u Hrvatskoj od ponedjeljka

Snažan smicaj vjetra u nedjelju će podržati snažnu grmljavinsku aktivnost od Švicarske do Austrije i sjeverne Italije. Nasuprot tome, od ponedjeljka do utorka, najznačajnije djelovanje će podržati raširene oluje diljem Italije, Slovenije i sjeverne Hrvatske.

Višednevni teški vremenski događaj također će doprinijeti visokim količinama oborina diljem srednje Europe, točnije oko Alpa od Švicarske i Austrije do sjeverne Italije, Slovenije i sjeverne Hrvatske.

Lokalno, količine oborina vjerojatno će doseći 100 do čak 200 mm na nekim mjestima, uglavnom ako se pojave jaki grmljavinski olujni skupovi s pratećim ćelijama. Stoga je područje također podložno riziku od bujičnih kiša, bujičnih poplava i klizišta.

Međutim, količine oborina će uvelike varirati budući da će jake oluje biti izolirane unatoč raširenoj grmljavinskoj aktivnosti.

Predviđa se da će nadolazeća promjena vremena postupno nestati do sredine sljedećeg tjedna, a zatim globalni modeli ukazuju na povratak značajne vrućine u kontinentalnu Europu.