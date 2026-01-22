EPPO objavio nove detalje akcije u kojoj je uhićeno pet osoba: Uhićena bivša saborska zastupnica

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv bivše saborske zastupnice Centra Viktorije Knežević te još četiri fizičke i tri pravne osobe zbog subvencijskih prijevara i krivotvorenja isprava kojima je EU i državni proračun oštećen za 294.191 euro.

EPPO je, ne navodeći identitete, izvijestio kako se okrivljenici sumnjiče za subvencijske prijevare i krivotvorenje isprava u svezi dva projekta financirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Europskog socijalnog fonda (ESF).

Prema navodima EPPO-a, sumnja se da je Viktorija Knežević, od 2019. do 2024., kao osnivačica i stvarna voditeljica poslovanja jedne tvrtke dogovorila s članom Uprave druge tvrtke podnošenje prijave za projekt "Prilagodba i komercijalizacija inovativne upravljačke simulacije My Dubrovnik", u sklopu poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, sufinanciranog s udjelom od 85 posto iz ERDF-a.

U podnesenoj prijavi, suprotno uvjetima poziva, Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) naveli su neistinite činjenice, što je izravno utjecalo na pozitivnu ocjenu projekta, navodi EPPO.

"Tako postoji sumnja da su lažno naveli da je upravljačka simulacija My Dubrovnik razvijena i testirana te da je jedna od tvrtki osigurala projektni tim s odgovarajućim iskustvom u provedbi projekta. Osim toga, postoji sumnja da su uz prijavu priložili četiri krivotvorena pisma namjere", priopćio je EPPO.

Na taj su način, ističe europsko tužiteljstvo, lažno prikazali da ispunjavaju tehničke uvjete prihvatljivosti poziva, slijedom čega je osumnjičenoj tvrtki dodijeljeno 185.543 eura bespovratnih sredstava, što je činilo 85 posto troškova projekta, dok je korisnik morao osigurati preostalih 15 posto.

Vezano uz drugi projekt, financiran iz ESF-a, osumnjičenoj udruzi koju zastupa Viktorija Kovačić nezakonito je, prema tvrdnjama EPPO-a, dodijeljeno bespovratno financiranje u ukupnom iznosu od 132.298 eura od čega je, nakon administrativne financijske korekcije, isplaćeno 108.647 eura. Bespovratna sredstva bila su namijenjena provedbi projekta "Liquid Democracy" za zapošljavanje projektnog osoblja u punom radnom vremenu.

U tužiteljstvo navodi da osumnjičena udruga nije ispunjavala uvjete za dodjelu sredstava te je stoga Viktorija Knežević, kako bi stvorila privid ispunjavanja potrebnih uvjeta, uz pomoć još trojice osumnjičenika, neutemeljeno prikazala ispunjavanje uvjeta prihvatljivosti.

Prema pisanju medija, s obzirom na to da EPPO nije tražio da se okrivljenicima odredi istražni zatvor, to vjerojatno znači da su Viktorija Knežević i njezinih četvero osumnjičenika priznali počinjenja nedjela pa će se u nastavku istrage braniti sa slobode.

