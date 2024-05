Ministarstvo znanosti i obrazovanja pokrenulo je prve aktivnosti vezane uz planiranje upisa učenika u srednje škole u školskoj godini 2024./2025. Ove školske godine 8. razred završava oko 41.000 učenika, što je otprilike 900 učenika više u odnosu na prošlu školsku godinu. Javno savjetovanje o Odluci o upisu učenika u 1. razred srednje škole, kojom se definira broj upisnih mjesta u razrednim odjelima, rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci trajalo je od 22. travnja do 7. svibnja 2024., a donošenje i objava bit će oko 22. svibnja 2024. Učenici će se i ove godine upisivati preko mrežne stranice https://srednje.e-upisi.hr u ljetnom i jesenskom upisnom roku, kao i u naknadnom roku tijekom cijeloga rujna u onim školama u kojima ostane slobodnih mjesta za upis.

Upisi u srednju školu 2024./2025. - ključni datumi

Početak je prijava u sustav za upise u srednju školu 2024./2025. 27. svibnja. Prijava obrazovnih programa za redovite učenike traje od 28. lipnja do 8. srpnja, a za učenike koji prijavljuju programe koji zahtijevaju dodatne provjere do 1. srpnja.

Provođenje dodatnih ispita i provjera traje od 2. do 5. srpnja. Objava konačnih ljestvica poretka bit će u srijedu 10. srpnja u 12 sati.

Prijava obrazovnih programa za učenike s teškoćama u razvoju traje od 27. svibnja do 14. lipnja i obavlja se u županijskim upravnim odjelima za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba. Rangiranje je kandidata s teškoćama u razvoju 27. lipnja.

Učenici koji upisuju razredne odjele za sportaše iskazuju interes od 27. svibnja do 7. lipnja. Dodjeljivanje bodova nacionalnih sportskih saveza je 25. lipnja. Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok je 15. srpnja, a jesenski upisni rok započinje 19. kolovoza. Za one učenike koji nisu uspjeli upisati srednju školu ni u ljetnom ni u jesenskom roku, postoji i naknadni upisni rok u kojemu se mogu upisati na slobodna mjesta. Naknadni rok traje od 2. do 27. rujna.

"Za sve učenike i njihove roditelje najvažnije je redovito pratiti mrežne stranice upisa u srednje škole, odnosno Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (NISPUSŠ) https://srednje.e-upisi.hr. Već sada se na stranicama upisa nalazi tablica s minimalnim brojem bodova za upis u programe u ljetnom roku 2023., kao i sve brošure i webinari koje pomažu učenicima u postupku upisa i korištenju sustava. Na mrežnoj stranici objavljeno je i više od 100 čestih pitanja i odgovora. Kao i prethodne dvije godine, bit će uspostavljen viber kanal za učenike i roditelje, koji se pokazao kao odlično sredstvo komuniciranja s oko 40.000 korisnika, a kojim korisnici dobivaju najave i podsjetnike na sve ključne korake i datume. Vrlo bitna je i redovita komunikacija učenika i roditelja s razrednicima i stručnim službama u osnovnim školama, kao i redoviti odlasci na roditeljske sastanke u osnovnim školama koji se organiziraju kako bi se prenijele sve informacije o upisima", poručili su iz Ministarstva.

