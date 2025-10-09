U zemlji gdje su svi izbornici, sad imate priliku: Kako protiv Češke?

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Pragu igra 5. utakmicu u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Vatreni su do sada upisali maksimalnih 12 bodova, a današnji susret s Češkom obilježit će jedan veliki jubilej.

Zlatko Dalić proslavit će 100. utakmicu na klupi Hrvatske. Zanimljivo, ova utakmica odigrat će se točno na osmu godišnjicu Dalićeva izborničkog debija. Tog 9. listopada 2017. Hrvatska je slavila na gostovanju kod Ukrajine, a sad već legendarni izbornik prvi je puta sjeo na klupu Vatrenih.

A u našoj rubrici 'Pitamo vas': "Što biste savjetovali izborniku za pobjedu protiv Češke?"

