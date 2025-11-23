Pogledajte gdje zagrebačka Trauma čuva implantate! Kirurg otkrio najcrnji scenarij za pacijenta

U našu redakciju stigle su fotografije koje, u najmanju ruku, šokiraju. Pokazuju stanje na hodnicima KBC Sestre Milosrdnice, odnosno način na koji se čuvaju kutije sa sanitetskim materijalom i ortopedskim implantatima.

Naslagane su poluotvorene na hodnicima i pod stepenicama. Na nekima stoji krpa ne kojima piše "Ne diraj" - i to je to od zaštite delikatnog materijala.

Foto: Net.hr

Foto: Net.hr

Dio tog sanitetskog materijala stoji neposredno uz operacijski blok, također u otvorenim kutijama. Inače, i ta vrata su prema našim informacijama, mjesecima bila otvorena jer je bio pokvaren senzor iako je nužno da sterilni prostor bude strogo odvojen i zaštićen od vanjskog nečistog dijela. Tek prije nekoliko tjedana - prema našim informacijama - popravljena su.

Foto: Net.hr

Foto: Net.hr

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Jasno je da se zanemaruju standardi'

"Neposredni rizici za nepropisno skladištenje uključuju kontaminaciju materijala, povećan rizik od infekcija, požarnu opasnost od nepropisnog skladištenja te onemogućenu evakuaciju u hitnim situacijama. Prema priloženim fotografijama jasno je da se u Klinici sustavno zanemaruju HACCP i ISO standardi kao i Pravilnik o standardima i normativima u zdravstvenoj zaštiti", kaže naš izvor.

Isti dobro upućeni izvor navodi da kutije s implantatima nikako ne bi smjele biti u kutijama odloženim na pod: "Tu ljudi prolaze u klompama s kojima hodaju posvuda. Sa sobom nose prašinu, moguće infekcije i nikom ništa. To je užasno da to tu stoji, riječ je o dijelovima koji se ugrađuju u ljude - konkretno, tu su bili i šarafi koji se usađuju u kičmu".

Foto: Net.hr

Foto: Net.hr

Naš sugovornik uvjerava nas da je to na tom mjestu stajalo jako dugo, i jedan medij je 19. rujna objavio da te kutije stoje u tom prostoru te su također objavili fotografije s kutijama na podu u hodniku.

A prema Pravilniku o standardima i normativima te Zakonu o zdravstvenoj zaštiti sav medicinski i sanitetski materijal mora biti pohranjen u posebno uređenim prostorijama s propisanom opremom i higijenskim uvjetima. Ako je suditi prema fotografijama, odlaganje implantanata u kutijama na pod ispred operacijskog bloka više izgleda kao nemar koji ugrožava živote pacijenata i ozbiljno kompromitira profesionalni ugled ustanove, a ne kao poštivanje navedenog pravilnika.

Foto: Net.hr

Poslali smo upit Traumi kako bi nam pojasnili koji su materijali na fotografijama te na koji način se postupa s ortopedskim implantatima prije ugradnje u pacijenta.

'Drže se u kontejnerima'

"U djelatnosti ortopedije i traumatologije koristimo ugradbene materijale tzv. implantate kao i instrumente koji nam služe za ugradnju implantata. Navedeni materijali se drže u metalnim kutijama tzv. kontejnerima. S obzirom na to da Klinika za traumatologiju radi veći broj nestandardnih procedura koje zahtijevaju posebne vrste implantata kao i instrumenata za ugradnju istih, a nema potrebe da je navedeni materijal u svakom trenutku pohranjen u prostorijama namijenjen skladištenju, procedura je takva da se od dobavljača zahtjeva da nam iste dostave, a po ugradnji da ostatak odvezu na svoja skladišta. Navedeni proces gotovo je svakodnevan, pa materijal u tom slučaju bude privremeno deponiran i spreman za transport", odgovorili su iz Traume, ali nisu naveli o kojim se točno materijalima radi na fotografijama. Što se tiče straha od potencijalne infekcije, kažu:

Foto: Net.hr

"Svi postupci sterilizacije materijala u Klinici za traumatologiju se provode pod strogim nadzorom i po pravilima struke. Isto tako, broj infekcija se prati sa strane stručnih osoba, te praćeni podaci o broju infekcija pokazuju kako je broj infekcija bitno manji od uobičajenih u komparaciji sa svjetskim centrima koji koriste iste metode praćenja broja infekcija", rekli su i dodali:

Foto: Net.hr

"Postupci skladištenja implantata i potrošnog materijala, te instrumentarija za ugrađivanje istih se obavljaju po pravilima struke, a naši pacijenti ničim nisu ugroženi", smatraju.

Poslali smo upit i Ministarstvu zdravstva te ih pitali jesu li upoznati s problemom.

"Stručne službe Ministarstva zdravstva do sada nisu zaprimile pritužbe niti druga obraćanja vezana uz postupanje sa sanitetskim materijalom i ortopedskim implantatima u Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice", napisali su i dodali kako je sama Klinika odgovorna za organizaciju rada, što uključuje i postupanje s medicinskim materijalom.

Stanje komentirao i kirurg Dražen Tufeković

S obzirom da ovo nije prvi puta da su se u medijima pojavile fotografije prašnjavih kutija s implantatima iz Traumatološke bolnice, pitali smo ih jesu li nakon prve objave poslali nadzor u bolnicu. Na to pitanje nisu odgovorili.

Naš sugovornik koji je dobro upućen u stanje, kaže da se ranije takve stvari navodno nisu događale. "Impatanti koji se ugrađuju iz tih kutija su sterilni jer se nalaze u zasebnim pakiranjima, ali same kutije se unose s pod u sale - prašnjave, a tu je i vlaga. Ne, kutije s impantantima ne smiju biti na podu", uvjerava nas.

Pokušali smo dobiti mišljenje još nekoga iz struke, te smo dobili komentar abdominalnog kirurga Dražena Tufekovića iz OB Karlovac.

Predočili smo mu fotografije i dao je svoj komentar:

"Sterilni materijali bi se do uporabe trebali skladištiti po pravilu u kontroliranim uvjetima, odnosno biti zaštićeni od vlage, prašine i oštećenja i ne bi se trebali skladištiti u kartonskim kutijama na podu, pogotovo ako se radi o implantatima koji se koriste u kirurgiji!", kaže stručnjak. Tufeković nam je pojasnio da bi pacijent mogao dobiti infekciju i u najgorem slučaju sepsu ako se nesterilni implantat ugradi u pacijenta.

Nakon našeg upita, kutije su nestale iz hodnika. Dobro upućeni izvori kažu da su prije toga mjesecima stajale na podu.

POGLEDAJTE VIDEO: U Petrovoj bolnici ne rade pobačaje? Ženske udruge tvrde da telefoni šute, bolnica sve negira