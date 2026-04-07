Jandroković najavio tektonske promjene: Svađe u Saboru više neće biti iste

Nakon jednotjedne stanke, zastupnici se u srijedu okupljaju na 10. sjednici Hrvatskog sabora koja će potrajati do 15. srpnja, a počinje aktualnim prijepodnevom na kojem će zastupnici postavljati pitanja premijeru i njegovim ministrima i uz jedan glas više u saborskoj većini, onaj HSS-a.

Na aktualnom prijepodnevu članovi Vlade odgovarat će na 39 zastupničkih pitanja, a ždrijebom je odlučeno da će prvo pitanje postaviti nezavisni zastupnik Armin Hodžić dok će aktualac svojim pitanjem zatvoriti Magdalena Komes (HDZ).

Vladajući u 10. saborsku sjednicu ulaze pojačani za još jedan glas, Darka Vuletića čelnika HSS-a koji je, nakon što je HSS-ovac Krešo Beljak stavio mandat u mirovanje, odlukom stranke prešao u redove parlamentarne većine te ona sada broji 79 ruku.

Jandroković najavio izmjene Poslovnika

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković najavio je da će se tijekom 10. sjednice, do ljetne ustavne stanke, izmijeniti saborski Poslovnik kako bi se skratile rasprave klubova zastupnika, kao i pojedinačne te ukinule replike unutar kluba, a razmotrila bi se i eventualna izmjena koncepta aktualnog prijepodneva.

Na dnevnom redu 10. sjednice Sabora za sada je 120 točaka, od kojih su više od polovice prijedlozi oporbenih klubova i zastupnika te izvješća pravobraniteljstava. Kuriozitet je da će se među njima raspravljati i izvješće pučke pravobraniteljice za 2023. godinu, dok su na dnevnom redu i Izvještaji o radu obveznih mirovinskih fondova za 2022. godinu te Izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2022. godinu. Pristizat će i novi Vladini prijedlozi kojima će se proširivati dnevni red, a za očekivati su i dodatni oporbeni zakonski prijedlozi i inicijative.

Nakon aktualnog prijepodneva, premijer Andrej Plenković podnijet će Izvješće o održanom redovnom sastanku Europskog vijeća 19. ožujka na kojem se raspravljalo o situaciji u Ukrajini i Bliskom istoku te o konkurentnosti i jedinstvenom tržištu EU-a. Središnji dio rasprave na EV-u bio je posvećen jačanju konkurentnosti Europske unije i daljnjem produbljivanju jedinstvenog tržišta, pogotovo u kontekstu izmijenjenih geopolitičkih okolnosti i njihovog utjecaja na tržište energenata na globalnoj i europskoj razini.

U nastavku tjedna zastupnici će raspraviti Zakon o priuštivom stanovanju u drugom čitanju te dopune Zakona o tržištu kapitala u hitom postupku i izmjene Zakona o elektroničkim komunikacijama u drugom čitanju.

Sabor je ostao "dužan" izabrati tri nova ustavna suca, s obzirom na to da trojici dosadašnjih u nedjelju 12. travnja istječe mandat te predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda, budući da je to mjesto upražnjeno već više od godinu dana, no, kako su obje pregovaračke strane čvrsto ukopane u svojim rovovima, neizvjesno je kada i hoće li do novih izbora u tim sudskim instancama doći.

