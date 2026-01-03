U požaru u obiteljskog kući pronađena dva beživotna tijela: 'Ugušili su se u dimu'

Policija je jučer oko 15 sati zaprimila dojavu o dva beživotna muška tijela pronađena u obiteljskoj kući na području Gline.

Na mjesto događaja odmah je upućena policija, koji je, u suradnji sa zamjenicom županijske državne odvjetnice iz Županijskog državnog odvjetništva u Sisku te inspektorom za zaštitu od požara, eksploziva i oružja, provela očevid, piše PU sisačko-moslavačka.

Utvrđeno je kako je u noći s četvrtka na petak, u razdoblju od 22 do 8 sati, došlo do požara uslijed izgaranja čađi i karbonizirane smole nakupljene na dnu dimnjaka. Toplina se potom prenijela na vanjsku stranu dimnjaka, zahvativši gorive dijelove objekta, odnosno drvenu lamperiju i odjeću u hodniku, pri čemu se razvio gust dim.

Dimnjak nije bio očišćen

Prema navodima policije, 86-godišnjak i 69-godišnjak najvjerojatnije su se ugušili dimom, nakon čega se požar sam ugasio. Naknadnim pregledom dimnjaka, koji je obavio ovlašteni dimnjačar, utvrđeno je da dimnjak nije bio očišćen.

Tijela preminulih prevezena su u Opću bolnicu Sisak, gdje će se obaviti obdukcija, a policija će o svemu podnijeti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Policija upozorava građane da tijekom sezone grijanja, zbog nepravilnog održavanja ili nepravodobnog reagiranja, često dolazi do zapaljenja dimovodnih kanala, što može rezultirati velikim materijalnim štetama, ali i ozbiljnim ugrožavanjem ljudskih života.

