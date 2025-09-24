ŠOK /

U Opatiji pao muškarac s Interpolove tjeralice: Prati ga mračna prošlost u Argentini

Foto: Denis Kapetanovic/pixsell

Riječ je o 32-godišnjaku, a o svemu je izvijestila policija

24.9.2025.
16:06
Hina
Denis Kapetanovic/pixsell
Policija je u utorak na opatijskom području, na temelju Interpolove tjeralice, uhitila 32-godišnjeg Argentinca osumnjičenog za kaznena djela na štetu maloljetnika počinjena u Argentini, izvijestili su iz Policijske uprave primorsko-goranske.

U priopćenju navode da su 32-godišnjeg državljanina Argentine, na temelju međunarodne tjeralice Interpola, u utorak "na svom postajnom području" uhitili službenici policijske postaje Opatija, u suradnji sa službom općeg kriminaliteta PU primorsko-goranske.

Ne otkrivajući pojedinosti dodaju tek da je riječ je o osobi osumnjičenoj za kaznena djela na štetu maloljetnika počinjena na području Argentine.

Uhićeni će biti predan nadležnom sudu radi daljnjeg postupanja iz njihove nadležnosti, naveli su iz policije.

U Opatiji pao muškarac s Interpolove tjeralice: Prati ga mračna prošlost u Argentini