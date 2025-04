Ide drastična promjena vremena: Evo što nam se kotrlja do petka!

Jačanje polja visokog tlaka zraka donijet će u nastavku vikenda sunčanije i toplije vrijeme. Ponedjeljak još neće biti sasvim stabilan, no od utorka pa do petka očekuje nas većinom sunčano te sve toplije vrijeme, štoviše od srijede do petka u mnogim će krajevima u poslijepodnevnim satima biti i vrlo toplo, dakle uz najvišu temperaturu oko 25 °C.

Za sunčana vremena već je i UV indeks visok pa pripazite koliko se izlažete direktnom suncu u najtoplijem dijelu dana.

NEDJELJA

Ujutro će se još oblaci zadržavati u Gorskoj Hrvatskoj te dijelu Posavine, rijetko i uz poneku kap kiše. Drugdje već od jutra dosta sunca, posebno na moru gdje će još puhati bura, podno Velebita i jaka. Temperatura od 6 do 11 °C, na moru te u unutrašnjosti Dalmacije između 12 i 15 °C.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj prevladavajuće sunčano vrijeme, tu i tamo uz umjerenu naoblaku, češće u Posavini i na Banovini, a puhat će slab sjeveroistočni vjetar. Toplije nego u subotu uz temperaturu uglavnom od 17 do 20 °C. Podjednaka temperatura očekuje se i na istoku unutrašnjosti gdje će ipak biti nešto više oblaka, no i dalje uz sunčana razdoblja. Također će povremeno biti slabog do umjerenog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra.

U Dalmaciji će, posebno u njezinoj unutrašnjosti biti i jačeg dnevnog razvoja oblaka, time i ponekog pljuska. Neverini su mogući i uz obalu. Na srednjem dijelu i dalje uz umjerenu do jaku buru. Najviša temperatura od 22 do 24 °C.

U gorju djelomice sunčano uz malu mogućnost za tu i tamo poneki kratkotrajan pljusak, a na sjevernom Jadranu sunčano uz umjerenu, podno Velebita i jaku buru. Temperatura u gorju oko 16, 17 °C, na moru između 21 i 23 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U ponedjeljak još nestabilno pa će mjestimice biti kiše ili ponekog pljuska, uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije, a zatim slijedi stabilnije i sve toplije vrijeme. Štoviše u četvrtak i petak nerijetko će biti i vrlo toplo, a planirate li produljiti vikend za pouzdaniju prognozu nakon petka treba još malo pričekati.

IDUĆIH DANA NA MORU

I na Jadranu u ponedjeljak lokalno malo kiše ili poneki neverin, vjerojatnije u Dalmaciji. Od utorka do petka sunčano i većinom suho te danju često vrlo toplo. Jutarnju buru će sredinom dana zamijeniti sjeverozapadnjak koji na otvorenom moru može biti i pojačan.

