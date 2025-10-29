Umro čovjek koji je dva puta htio biti predsjednik Hrvatske: Svi pamte njegovu rečenicu

Šibenski odvjetnik Ivan Rude preminuo je u Zagrebu u 78. godini života nakon duge i teške bolesti, objavio je Šibenski.hr u srijedu.

Rude je rođen 5. prosinca 1947. godine. Dugi niz godina kao pravnik radio je u bivšoj općini Šibenik i Nacionalnom parku Krka. Potom je otišao u privatne vode i otvorio odvjetničku kancelariju u centru Šibenika, koji i dan danas rade i vode njegovi nasljednici.

Hrvatskoj javnosti Rude je bio najpoznatiji kao stečajni upravitelj brojnih hrvatskih tvrtki poput Revije, Autotransporta, TLM-ove prešaonice, Radio Šibenika. Bio je i predsjednik Udruge stečajnih upravitelja Hrvatske, a stečaj Revije koji je vodio bio je dug gotovo 20 godina i jedan od najdužih u povijesti Hrvatske.

Dva puta htio biti predsjednik

Isto tako, Rude se okušao i u politici. Na predsjedničkim izborima 2014. godine pokušao se nametnuti kao predstavnik "trećeg puta" između Ive Josipovića i Kolinde Grabar Kitarović. Poznata je ostala njegova opaska kako su se ti kandidati "ispod iste kokoši izlegli".

Ipak, morao je odustati od predsjedničke utrke jer nije skupio dovoljan broj potpisa. Ponovno je pokušao pet godina kasnije, ali je naišao na identičan problem. Tada je tvrdio da su ga pokrali oni koji su u njegovo ime kupili potpise i prodali ih protukandidatima.

