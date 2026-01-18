Dobre vijesti za umirovljenike! Njih 127.000 će svaki mjesec u 2026. dobivati 57 eura više

Ukidanje penalizacije za prijevremeno umirovljenje za građane koji su navršili 70 godina obuhvatit će 127.000 korisnika prijevremene mirovine tijekom 2026., kojima će ta promjena u prosjeku mjesečno donijeti oko 57 eura više mirovine.

Novim Zakonom o mirovinskom osiguranju (ZOMO) korisnicima prijevremene starosne mirovine ove je godine ukinuto smanjenje polaznog faktora, tzv. penalizacija kada navrše 70 godina, a to uključuje i one koji su tu dob već i premašili.

Mirovine se penaliziraju zbog ranijeg odlaska iz svijeta rada za 0,2 posto za svaki mjesec ranijeg umirovljenja, neovisno o dužini staža. To znači, ako je netko otišao u mirovinu pet godina ranije, koliko je maksimalno moguće, mirovina mu je niža za 12 posto.

U prosincu, s isplatom u siječnju, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) evidentirao je 212.868 korisnika prijevremene starosne mirovine, od kojih je više žena - 114.440, s trenutačnom prosječnom dobi od 70 godina i 11 mjeseci.

Statistika tako pokazuje da će više od polovice ukupnog broja prijevremenih umirovljenika, odnosno njih 118.717, odmah prvi ostvariti novo pravo na ukidanje penalizacije s obzirom na to da su već u prosincu imali 70 ili više godina.

Prema procjenama, ističe HZMO, očekuje se da će u 2026. godini pravo na ukidanje penalizacije ostvariti 127.000 korisnika prijevremene starosne mirovine.

Za provedbu mjere oko 79,8 milijuna eura

Muškarci u prijevremenu mirovinu mogu otići s navršenih 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža, a od 1. siječnja 2030. izjednačit će se uvjeti za žene i muškarce.

Naime, za žene još uvijek traje prijelazno razdoblje tijekom kojeg se propisana dob i staž povećavaju za tri mjeseca svake godine, pa je tako ove godine uvjet za prijevremenu mirovinu za žene 59 godina starosti i 34 godine staža.

Lani su osobe koje su odlazile u prijevremenu mirovinu u prosjeku imale 60 godina i osam mjeseci, a prosječan staž 37 godina i osam mjeseci.

Dug staž jedan je od razloga zbog kojeg se građani odlučuju prijevremeno umiroviti, a statistika pokazuje da korisnici prijevremene mirovine u prosjeku imaju više staža od korisnika pune starosne mirovine, koji je trenutačno na 35 godina.

No, iako su duže radili, mirovine su im u prosjeku manje. Naime, prijevremeni umirovljenici u prosjeku primaju oko 573 eura mirovine, dok je prosječna mirovina sveukupnog broja korisnika mirovina na razini od oko 689 eura.

Onima koji su se ranije umirovili, ukidanje penalizacije nakon navršene 70. godine tako će donijeti povećanje mirovina u prosjeku na razini od oko 57 eura.

Za provedbu te mjere u 2026. država će izdvojiti dodatnih oko 79,8 milijuna eura.

Isplata uvećanih mirovina i prije kraja zakonskog roka

U formalnom smislu, za sve koji su otišli u prijevremenu mirovinu i zbog toga su penalizirani, odnosno polazni faktor im je manji od 1,0, penalizacija se ukida od prvog dana idućeg mjeseca u kojem su navršili 70 godina života.

Ako su navršili 70 prije 1. siječnja 2026., kada je ovaj dio odredbi ZOMO-a stupio na snagu, HZMO će im odrediti mirovinu bez penalizacije automatski, odnosno po službenoj dužnosti i bez donošenja rješenja.

HZMO će nove mirovine odrediti najkasnije do kraja ožujka ove godine, no isplata uvećanih mirovina planira se i ranije od zakonski definiranog roka, najavili su, a o čemu će pravovremeno informirati javnost.

Navedeno se odnosi i na korisnike starosne i starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika kojima je mirovina određena primjenom polaznog faktora manjeg od 1,0, kao i na korisnike mirovine ostvarene prema posebnom propisu.

