Stiže rast plaća pa su to dobre vijesti i za studente. Evo koliko će iznositi minimalna studentska satnica

Premijer Andrej Plenković najavio je danas u Saboru da Vlada planira do kraja mandata prosječnu neto plaću povećati na 1.600 eura, a da će minimalna bruto plaća od 1. siječnja biti 970 eura. Najavljeno predstavlja povećanje od 130 eura, odnosno 15,48 posto.

Minimalac ide preko šest eura

S obzirom na to da je minimalna studentska satnica usko vezana uz minimalnu plaću u državi i to onu u bruto iznosu, to sve skupa znači da će rasti i studentski minimalac. Prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova, koji je na snagu stupio u studenom 2018. godine, minimalna satnica za obavljanje studentskih poslova izračunava se tako da se iznos minimalne bruto plaće u državi dijeli sa 160 i ta je brojka uvijek fiksna. Tako je dobivena i minimalna studentska satnica u 2024. godini – 840 eura dijelilo se sa 160, a onda se dobila satnica 5,25 eura.

To znači da bi minimalna studentska satnica povećanjem bruto plaće na 970 eura trebala rasti na čak 6,06 eura od 1. siječnja 2025. U usporedbi s ovogodišnjom minimalnom studentskom satnicom, to predstavlja rast od oko 15,5 posto. Odluka će biti službeno kada ministar obrazovanja Radovan Fuchs donese zasebnu odluku o minimalnoj studentskoj satnici za narednu godinu.

Rastu i porezni limiti

Osim rasta minimalne studentske satnice, studentima je važno i povećanje osobnog odbitka s 560 na 600 eura, o čemu je danas.hr pisao, više možete pročitati OVDJE. Time bi limit godišnje zarade do kojega će studenti moći biti prijavljeni na poreznu karticu roditelja od 1. siječnja 2025. godine iznosio 3.600 eura, umjesto dosadašnjih 3.360. Treba naglasiti kako smo do tog iznosa došli množenjem mjesečnog osobnog odbitka od 600 eura s koeficijentom 6,0 koji je propisan Pravilnikom o porezu na dohodak. Taj je koeficijent već godinama isti.

Drugi limit, onaj nakon kojeg će se studentima oporezivati zarada, trebao bi nakon Nove godine iznositi 10.800 eura godišnje, umjesto dosadašnjih 10.080. Taj drugi limit izračunava se množenjem mjesečnog osobnog odbitka s 12, a dobiveni se umnožak zbraja s 3.600, odnosno iznosom prvog poviše spomenutog limita. Studentima koji prijeđu ovaj drugi iznos od svake plaće se oduzima porez na dohodak, koji pak ovisi o njihovu mjestu stanovanja.

