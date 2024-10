Poreznom reformom na udaru i mladi, doznajemo što se sve mijenja. 'Ukidamo ovu mjeru'

S prvim danom sljedeće godine na snagu stupa niz poreznih izmjena u sklopu novog kruga porezne reforme. Najveća novost je dakako uvođenje poreza na nekretnine, no izmjene šest poreznih zakona donose značajne promjene i za mlade. U nastavku donosimo detalje, što se sve mijenja i što je važno da znaju studenti i svi zaposlenici do 30 godina.

Oporezivanje zarade

Povećanjem mjesečnog osobnog odbitka s 560 na 600 eura, mijenjaju se dva važna limita za studente. Po novom, limit godišnje zarade do kojeg će studenti moći biti prijavljeni na poreznu karticu roditelja iznosi 3.600 eura.

Drugi dio odnosi se na oporezivanje zarade za studente, a u porezne škare ulazit će primitak iznad 10.800 eura godišnje. Visina poreza ovisit će o mjestu stanovanja. Porezne stope određuje lokalna samouprava u propisanim rasponima, ovisino o visini dohotka. U općinama one mogu iznositi od 15 do 30 posto, a u gradu Zagrebu i do 33 posto.

Ukidanje olakšica

Ispod radara prošla je najava o ukidanju olakšica prilikom zapošljavanja mladih. Naime, nakon deset godina ukida se subvencija poslodavcima, koja se odnosila na oslobođenje plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje mladih radnika u trajanju od pet godina.

Ministar financija Marko Primorac prilikom predstavljanja porezne reforme rekao je da je ova mjera državu godišnje koštala 385 milijuna kuna. Pojasnio je da se olakšice ukidaju za novozaposlene mlade, a poslodavci koji su ih već ugovorili moći će ih iskoristiti do kraja ugovorenog razdoblja.

"Odlučili smo se na ukidanje ove mjere jer je situacija na tržištu rada znatno drugačija nego što je bila prije deset godina. No, to ne znači da će od 1. siječnja svi koji koriste tu mjeru, ostati bez nje. Moći će je koristiti do isteka pete godine", rekao je Primorac.

Naglasio je da je za mlade važan povrat poreza na dohodak te da se ta mjera neće mijenjati. To znači da se mladima do 25. godine vraća 100 posto poreza na dohodak, dok se onima između 25. i 30. godine iznos umanjuje za 50 posto.

