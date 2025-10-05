Turistički autobus iz Hrvatske zaustavljen u Njemačkoj: Razlog? Nepodmireni dug od čak 113.400 eura

Na putu prema Strasbourgu, hrvatski turistički autobus zaustavljen je tijekom kontrole njemačke carine u blizini Konstanza, gdje su carinski službenici otkrili dug tvrtke u iznosu od 113.400 eura, piše piše Südkurier.

Kako je priopćilo Glavno carinsko uredništvo u Singenu, riječ je o neplaćenim naknadama za prijevoz putnika iz 2022. godine te dodatnim zateznim kamatama zbog kašnjenja u plaćanju.

Tvrtka je na licu mjesta dio iznosa podmirila putem trenutnog transfera, no postupak naplate nije u potpunosti zaključen. Nakon uplate, autobus je dobio dopuštenje da nastavi s vožnjom.

Prema pojašnjenju glasnogovornice Sonje Müller, naknada za prijevoz odnosi se na situacije kada u Njemačkoj turiste prevoze autobusi registrirani u inozemstvu.

Radi se o posebnom obliku poreza na promet, pri čemu se za svaku osobu i svaki prijeđeni kilometar na teritoriju Njemačke obračunava naknada.

