FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SPEKTAKL U DUBROVNIKU /

Tri zrake sunca i njemu dosta! Turist kao Tarzan skočio u more, je li ovo početak sezone?

×
Foto: Dubrovački dnevnik

Nije mu smetalo ni što je more još ledeno hladno, on je samo otplivao

30.3.2026.
10:07
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Dubrovački dnevnik
VOYO logo
VOYO logo

Iako je bilo sunčano, u nedjelju je u Dubrovniku bilo vjetrovito.

Temperatura mora bila je 14 Celzijevih stupnjeva, no jednog turista to nije spriječilo u uživanju u morskom radostima, donosi Dubrovački dnevnik

Foto: Dubrovački dnevnik

Naime, on se skinuo na Kokotu, skočio na konop i potom se bacio u more. 

Foto: Dubrovački dnevnik

Starije generacije Dubrovčana često su to činile, uz zabavu i zafrkanciju.

Foto: Dubrovački dnevnik

Mlađi naraštaji to čine dosta rjeđe. No, ovaj turist se odlučio na taj pothvat, dok su ga prijatelji bodrili, uz pljesak. Još da je more bilo malo toplije... 

Foto: Dubrovački dnevnik

 

 

 

DubrovnikTuristMoreKupanje
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike