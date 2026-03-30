Tri zrake sunca i njemu dosta! Turist kao Tarzan skočio u more, je li ovo početak sezone?

Iako je bilo sunčano, u nedjelju je u Dubrovniku bilo vjetrovito.

Temperatura mora bila je 14 Celzijevih stupnjeva, no jednog turista to nije spriječilo u uživanju u morskom radostima, donosi Dubrovački dnevnik.

Naime, on se skinuo na Kokotu, skočio na konop i potom se bacio u more.

Starije generacije Dubrovčana često su to činile, uz zabavu i zafrkanciju.

Mlađi naraštaji to čine dosta rjeđe. No, ovaj turist se odlučio na taj pothvat, dok su ga prijatelji bodrili, uz pljesak. Još da je more bilo malo toplije...