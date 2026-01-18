Tradicionalna Molitvena osmina za jedinstvo kršćana od 18 do 25. siječnja

Od 18. do 25. siječnja kršćani diljem svijeta obilježavaju Molitvenu osminu za jedinstvo kršćana, ove godine pod geslom "Jedno tijelo i jedan Duh - kao što ste i pozvani na jednu nadu svoga poziva", a tim povodom i u Hrvatskoj će se održati niz zajedničkih ekumenskih molitvenih slavlja.

Ovogodišnja tema preuzeta je iz Poslanice Efežanima te u središte stavlja jedinstvo Crkve kao dar Duha Svetoga, ali i kao trajni poziv kršćanima da to jedinstvo sve vidljivije žive i svjedoče, istaknuli su iz Zagrebačke nadbiskupije.

Izabrani biblijski redak podsjeća da kršćani, unatoč različitim tradicijama i crkvenim pripadnostima, već sada dijele jednu vjeru, jedno krštenje i jednu nadu, te su pozvani graditi jedinstvo koje nije uniformnost nego zajedništvo u različitosti.

Tekstovi za ovogodišnju Molitvenu osminu nastali u Armeniji

U okviru Molitvene osmine za jedinstvo kršćana, u Zagrebu i okolici održat će se ekumenska molitvena slavlja u Srpskoj pravoslavnoj Crkvi, Nacionalnom svetištu sv. Josipa u Karlovcu, Makedonskoj pravoslavnoj Crkvi - Ohridska arhiepiskopija, Baptističkoj Crkvi, Evangeličkoj Crkvi i Reformiranoj kršćanskoj kalvinskoj Crkvi te Katoličkoj Crkvi.

Materijale za ovogodišnju Molitvenu osminu zajednički su pripremili Dikasterij za promicanje jedinstva kršćana i Povjerenstvo za vjeru i ustrojstvo Ekumenskog vijeća Crkava, a njihovu su izradu predvodili kršćani iz Armenske apostolske Crkve, uz sudjelovanje Armenske katoličke i Armenske evangeličke Crkve.

Tekstovi su nastali u Majci Crkvi Svete Ečmiadzin u Armeniji, duhovnom središtu jedne od najstarijih kršćanskih Crkava, te su obilježeni snažnim iskustvom vjere, ustrajnosti i nade Crkve koja je kroz stoljeća živjela kršćanstvo usred stradanja i povijesnih lomova.

Materijale je na hrvatski jezik preveo Jure Zečević, a molitvenu knjižicu pod nazivom "Jedno tijelo i jedan Duh - kao što ste i pozvani na jednu nadu svoga poziva!“ objavila Kršćanska sadašnjost.

Knjižica sadrži biblijske tekstove, razmatranja i molitve namijenjene osobnoj i zajedničkoj uporabi.

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana počela 1908. u američkoj Anglikanskoj crkvi

Datume Molitvene osmine koja se u sjevernoj Zemljinoj hemisferi tradicionalno slavi od 18. do 25. siječnja predložio je američki anglikanski svećenik Paul F. Wattson kako bi obuhvatio razdoblje između blagdana Katedre svetoga i blagdana Obraćenja svetoga Pavla.

Prvi datum naznačuje cilj molitve: svo kršćanstvo u zajedništvu s apostolskim prvakom sv. Petrom, a drugi datum ukazuje na način ili metodu kojom je jedino moguće postići taj cilj - temeljito obraćenje Kristu svakog kršćanina i u svim kršćanskim zajednicama.

Wattson je pripadao takozvanom oksfordskom pokretu u Anglikanskoj Crkvi, koji je bio sklon zbližavanju s Rimom. Na njegov su poticaj 1908. godine, u okviru američke Anglikanske Crkve, po prvi puta organizirali ovu osmodnevnu molitvu za jedinstvo kršćana.

Ubrzo nakon toga Wattson je zajedno s muškom i ženskom redovničkom zajednicom, koje je već prije bio osnovao, pristupio Katoličkoj Crkvi. Otada se ova osmina počela širiti ponajviše u Katoličkoj Crkvi. Papa Pio X. službeno ju je odobrio i preporučio svim katolicima.

Novi poticaj cjelokupnom ekumenskom gibanju i napose molitvi za jedinstvo svih kršćana dao je Drugi Vatikanski sabor, koji je iznio nova katolička načela suvremenog ekumenskog gibanja.

Wattson je nastojanje oko jedinstva shvaćao u predkoncilskom duhu. Tada se jedinstvo kršćana shvaćalo kao povratak svih odijeljenih kršćana u krilo Katoličke Crkve. Zato se molitvena osmina u početku širila samo među katolicima i anglikancima koji su bili skloni Rimu.

Inače, na južnoj polutki Molitvena osmina se održava između blagdana Uzašašća i Duhova.

Molitvena osmina tradicija je u većim hrvatskim gradovima

U Hrvatskoj se Molitvena osmina za jedinstvo kršćana u svom organiziranom, suvremenom obliku kontinuirano održava više od 40 godina.

Najranije svjedočanstvo o održavanju molitvene osmine u Hrvatskoj zabilježeno je u kronici kapucinskog samostana u Osijeku 1925. godine.

Nakon Nacionalnoga euharistijskog kongresa 1984. ekumenska nastojanja dobivaju novi zamah, a molitvena osmina postaje sustavna tradicija u većim hrvatskim gradovima.

U Molitvenoj osmini u Hrvatskoj sudjeluju Katolička Crkva, Srpska pravoslavna Crkva, Evangelička crkva u RH, Reformirana kršćanska kalvinska Crkva, Savez baptističkih crkava u RH, Evanđeoska pentekostna Crkva u RH. U pojedinim gradovima u molitvama sudjeluje i Makedonska pravoslavna Crkva.