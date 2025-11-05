Ministar objavio fotografiju iz Domovinskog rata: Možete li ga prepoznati?

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u srijedu je na društvenim mrežama 1. mehaniziranoj gardijskoj brigadi Tigrovi čestitao 35. obljetnicu osnutka.

"Dragi moji Tigrovi, ponosno vam čestitam naš dan i 35. obljetnicu 1. gardijske brigade, kojoj sam dodijelio Braniteljsku zahvalnicu", započeo je Medved u objavi.

"Hvala vam što ste bili prvi kada je bilo najteže i što ste i danas uzor novim naraštajima Tigrova", nastavio je ministar i priložio svoju fotografiju iz Domovinskog rata.

Dodaje da mu je bila čast biti jedan od Tigrova i "s ponosom nositi crnu beretku te koračati s njima u najtežim trenucima braneći domovinu".

"S posebnim pijetetom prisjećamo se 368 poginulih i petorice nestalih Tigrova, njima i njihovim obiteljima vječno smo zahvalni. Ostanimo Domovini vjerni. Za Hrvatsku kao Tigar", zaključio je ministar.

