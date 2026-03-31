Tomašević odgovorio na prozivke: 'Istina je, nisam studirao na Oxfordu, nego...'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je u utorak na prozivke oporbe i poručio da nikad nije studirao na Oxfordu, već da je studirao na Cambridgeu.

Reakcija je to na upit koji je nezavisna zastupnica zagrebačke Gradske skupštine Dina Dogan poslala početkom veljače i zatražila informacije o njegovom akademskom i profesionalnom putu.

"Istina je, nisam nikad studirao na Oxfordu... jer sam studirao na Cambridgeu. Sastavni dio mog posla je nažalost biti stalno izložen lažima koje plasiraju politički suparnici. Kad ne znaju za što bi me optužili, pribjegavaju lažima. I tako, dok se bavim koordinacijom gradskih ustanova i poduzeća u saniranju posljedica, kako kažu meteorolozi, stoljetne oluje, gradska oporba plasira optužbu da nema dokaza da sam ikad završio magistarski studij na Oxfordu. Inače takve stvari ignoriram, no vijest su danas prenijeli brojni nacionalni mediji", naveo je Tomašević.

'Više sreće drugi put'

"Ukratko: istina je - nisam nikad studirao na Oxfordu. Ali nisam nikad ni tvrdio da jesam. Ono što u svojoj biografiji jesam isticao jest da sam, nakon što sam završio magisterij iz politologije na Sveučilištu u Zagrebu, završio još jedan magisterij iz održivog razvoja od 2012. do 2013. na Sveučilištu u Cambridgeu uz punu stipendiju Cambridge Overseas Trust i Chevening", poručuje gradonačelnik.

"Gradska uprava, koju je oporbena zastupnica službeno pitala, nema o tome niti smije imati podatke jer ni diploma, a kamoli magisterij na Cambridgeu nisu uvjeti da bi netko postao gradonačelnik, već isključivo broj glasova na izborima. U prilogu fotografija diplome i fotografija s promocije u listopadu 2013. godine u Cambridgeu. Oporbi više sreće drugi put", zaključio je Tomašević.

POGLEDAJTE VIDEO: Tomašević otkrio koliku odštetu mogu očekivati građani: 'Ne dajemo 5.000 eura za vozila...'