Tomašević: 'Dosadašnji mandat je bio oporavak Grada na rubu bankrota, a idući je razvoja'

Aktualni gradonačelnik grada Zagreba, Tomislav Tomašević obratio se nakon premoćnog vodstva u prvom krugu. Osvojio je 47.30 posto glasova, a u drugom krugu borit će se protiv nezavisne Marije Selak Raspudić.

Tomašević se tom prilikom obratio građanima i zahvalio na glasovima:

"Želim zahvaliti svim građanima na velikoj podršci na ovim izborima. Hvala svima koji ste glasali za našu zajednički listu Možemo i SDP-a i osigurali nam stabilnu većinu u Gradskoj skupštini. To znači da naše izmjene GUP-a unatoč otporu građevinskog lobija idu dalje. To znači da svi veliki kapitalni projekti koji su bitni za kvalitetu života naših građana idu dalje. Malo je falilo da pobijedimo u prvom krugu i za gradonačelnika. Hvala svima koji ste mi danas dali glas.

Pozivam vas da to napravite i za dva tjedna, nije još ništa gotovo nema opuštanja. Treba sve to potvrditi. Sve vas koji ste glasali za neke druge kandidate pozivam da me podržite za dva tjedna. Dosadašnji mandat je bio oporavak Grada na rubu bankrota, a iduće četiri godine će biti mandat razvoja. Svaki, baš svaki glas za dva tjedna nam je bitan da se što jače i više dalje možemo boriti za Zagreb. Ja se već desetljećima borim za Zagreb. Nisam kao neki otkrio gradske komunalne teme tek jučer. Pozivam građane Zagreba da me podržite da se i sljedeće četiri godine borimo za Zagreb. Nikakva podmetanja, nikakve prijetnje, nikakve prijetnje me u tome neće zaustaviti. Nezaustavljivo za Zagreb", rekao je Tomašević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa