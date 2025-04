Tomašević: 'Tajming uhićenja nije slučajan. Izgmizali su iz podzemlja radi jednog cilja'

Jutros je zagrebačka policija po nalogu USKOK-a pokrenula akciju uhićenja i hitnih dokaznih radnji vezano za aferu Hipodrom u kojoj se sumnja da se zaštitarski posao od dva milijuna eura preplatio.

Odvjetnik Anto Nobilo iznio je sumnje da je u to upletena uagrenačka gradska vlast koja je dozvolila isplatu novca. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ranije je odbacivao optužbe.

Sazvao je konferenciju za novinare koja je početi iza 11 sati.

"Nemam precizne informacije na temelju čega je uhićen ravnatelj Ustanove za upravljanje sportskim objektima. Prema dosadašnjim saznanjima, ne vjerujem da je on ukrao novac i ne vjerujem da postoji njegova kaznena odgovornost. Ako se utvrdi da je bilo tko uzeo gradski novac, apsolutno podržavam da krivci odgovaraju – bezuvjetno.

Tajming?

Mile Kekin je uhićen na dan kad se u Saboru glasovalo o povjerenju glavnom državnom odvjetniku. Danas je uhićen ravnatelj gradske ustanove, na zadnji radni dan prije početka službene kampanje za lokalne izbore.

Slučajno? Ja bih rekao da nije. Jasno je da su motivi politički i cilj je da nas se provuče kroz kaljužu i blato te da nas se prikaže kao da smo svi isti – a mi nismo svi isti. I vjerujem da to građani znaju.

Pokušavaju stvoriti sliku s ova dva poteza u posljednjih nekoliko tjedana, od strane glavnog državnog odvjetnika. Ne može nas se ucijeniti, ne može nas se obeshrabriti da i dalje čistimo nered prethodne vlasti, koja je bila najkorumpiranija u povijesti Grada Zagreba. I dalje ćemo se boriti protiv lobija koji su se sada svi udružili pred lokalne izbore kako bi se vratili na staro, zadovoljavali materijalne interese. Sada su izgmizali iz podzemlja kako bi stvarali nove saveze i došli do promjene vlasti.

Jedan od tih lobija je i građevinski lobij. I još jednom im poručujem – neće nas zaustaviti i izmjene GUP-a izglasat će se nakon izbora, što god oni poduzeli."

Krenula su pitanja novinara:

Rekli ste da smatrate kako Kostanjević nije počinio kazneno djelo? Što ste sami utvrdili vezano uz taj slučaj? Godinama ste prozivali Bandića za niz kaznenih djela, a sada vidimo također sumnje na kaznena djela – kako građani mogu imati povjerenja?

"Pokušavate povući paralelu između moje i Bandićeve vlasti, i upravo se to želi postići ovim potezom.

Kažete da smo prozivali prošlu vlast, a sada smo navodno jednako korumpirani. Nismo. Ja ne kradem. I dalje živim u stanu od 40 kvadrata. Nismo svi isti.

U ove četiri godine moja jasna poruka svim ravnateljima i direktorima gradskih poduzeća – a njih je 340 – bila je da neću tolerirati nikakvu korupciju, pa ni na razini zaposlenika. Zato smo pokrenuli platformu "Zviždač", gdje svi zaposlenici mogu anonimno prijaviti bilo kakve nepravilnosti. Štiti ih zakon i ne mogu snositi posljedice, kako bi se takve stvari svele na najmanju moguću mjeru.

Uspoređivati svakodnevne korupcijske afere i uhićenja iz prethodnog mandata s našim mandatom – većina građana to ne može i neće usporediti."

Imamo akciju USKOK-a i sumnje na izvlačenje 2 milijuna eura, što se utvrđivalo tijekom prethodnog razdoblja.

"Pitanje je bilo zašto nismo poslali Kontrolni ured u Ustanovu za upravljanje sportskim objektima. Prvu informaciju da je tamo angažirano toliko zaštitara dobio sam iz medija. Tada je već bila pokrenuta policijska istraga. Koji je smisao slati Kontrolni ured kad policija već radi svoj posao?

Ako je itko ukrao gradski novac, mora odgovarati – to podržavam."

Kostanjević ostaje na funkciji?

Ne znamo što mu se stavlja na teret, o tome će odlučivati Upravno vijeće koje je i odlučivalo o njegovu izboru, a ne ja. To je jedna od 340 ustanova koja ima svoje zaposlenike i odlučuje o pravnim, financijskim aspektima, pa i o tome koliko treba angažirati zaštitara.

Ljudi koji koriste Hipodrom kažu da nije bilo toliko zaštitara koliko se navodi. Korlaet je ranije uvijek davao odgovore vezane uz Hipodrom, a danas ga nema?

On i zamjenica gradonačelnika mijenjaju se u drugim aspektima kako bi bili prisutni na konferencijama za medije. Što se tiče pojedinosti – pitate me postoji li neka ograda... ponovit ću da imamo 340 gradskih ustanova, a ova jedna upravlja s 30 sportskih objekata – od Jaruna, Sljemena, pa i Hipodroma. Kako bih ja mogao znati takve detalje? Najbolje da vam kažem da u četiri godine nisam ni bio na Hipodromu.

Nije pohvalno.

Nije, ali imamo 340 ustanova i 15 gradskih poduzeća. Kako bih se ja mogao baviti svakim detaljem?

Sve je krenulo od konja, u svibnju prošle godine. Četrdeset tisuća eura se plaća za dva ranča ili OPG-a gdje su konji smješteni, a do danas je to već pola milijuna eura? Ustanova je platila za Konjevićeve konje – sport je na sudu i može završiti u njegovu korist?

Sudski spor je nepravomoćno riješen u korist Ustanove za upravljanje sportskim objektima – on je tužio i izgubio prije nekoliko tjedana. Građani su nas birali da uvedemo red. Ako netko više od 10 godina ne plaća ni jedan euro, a koristi kapacitete na Hipodromu preko 40 godina, za koje ne može dokazati vlasništvo, te uz to maltretira druge korisnike i posjetitelje Hipodroma – je li normalno da i dalje ostane? Od Ustanove smo tražili da to riješi.

Sada je maknula konje i plaća skupo?

Ustanova ima svoje službe koje odlučuju. Mi sigurno nismo odlučivali, niti znam koliko će biti zaštitara – za to postoje ljudi na svojim radnim mjestima. Time se ne bavi gradska uprava.

Novi smještaj konja u privatnim OPG-ovima – možda je bilo jeftinije da ostanu na Hipodromu?

Ne znam takve detalje, niti se time trebam baviti. Od Ustanove smo tražili da svi korisnici Hipodroma moraju imati važeće ugovore i dokazati vlasništvo nad konjima. Enimark Ponjević to nije učinio – ni na Hipodromu, ni u gradskoj dvorani Vrbik, gdje je ilegalno zaposjeo prostor boksačkog kluba. On je vlasnik privatne zaštitarske tvrtke, dokazani nasilnik, i na više lokacija je ilegalno ušao u gradske prostore i koristio ih bez odobrenja.

I onda taj čovjek ima hrabrosti, u ovo vrijeme kad ga mediji zovu kao sugovornika, javno objavljivati fotografije na kojima se prikazuje vješanje mene, Korlaeta i Kostanjevića, pozivati na linč i prijetiti smrću. To je taj čovjek koji je koristio trećinu Hipodroma. Mislite li da je trebalo reći Ustanovi da to riješi?

To je bila naša uloga. Što se dalje dogodilo, neka policija utvrdi. Ako je netko ukrao i jedan euro, za to treba odgovarati.

Mislite li da to nije učinio Kostanjević?

Prema dosadašnjim saznanjima smatram da kod njega ne postoji kaznena odgovornost i mislim da nije ukrao novac.

Jeste li znali da se plaćalo cesijom i da se to nije kontroliralo, iako je protuzakonito?

To sam saznao iz medija kao i svi ostali. Pitao sam stručne službe je li to legalno – prema njihovim informacijama smatraju da jest. No, vidjet ćemo što se ravnatelju stavlja na teret. Taj dio, prema informacijama mojih savjetnika koji su pratili slučaj, nije sporan i smatra se legalnim.

Jeste li razgovarali s Kostanjevićem u međuvremenu?

Ne, otkad se slučaj pojavio u medijima, nismo direktno komunicirali. Komunicirali su moji suradnici.

Znate li da mjesecima nije primao plaću kao ravnatelj, a da je u međuvremenu kupio nekoliko stanova?

Nemam takva saznanja.

Ima li političke odgovornosti?

Četiri godine nije bilo nikakvih nepravilnosti. Nitko od mojih suradnika ni ja nismo bili umiješani u sumnjive poslove. Vjerujem da će nam građani ponovno dati mandat da nastavimo čistiti nered koji je ostavila najkorumpiranija vlast u povijesti Zagreba.

Imamo 340 ustanova i više od 25 tisuća zaposlenika – ne mogu osobno odgovarati za svaku situaciju u kojoj netko eventualno ukrade novac. No, odgovoran sam ako sam imao saznanja i nisam ništa poduzeo – a to se nije dogodilo. Također, moja je odgovornost stvoriti okvir potpune transparentnosti. Sve transakcije svih ustanova, pa i ove, javno su dostupne. U gradskoj upravi u stvarnom vremenu mogu se pregledati financijske transakcije – iznosi, datumi, primatelji. Stvorili smo uvjete u kojima, ako netko i pokuša ukrasti – to se može otkriti.

Je li vama osobno ikada bio sumnjiv broj sati ili broj zaštitara na Hipodromu?

O stvarnom broju zaštitara tek ćemo vidjeti. O povećanom broju zaštitara saznao sam prije nekoliko tjedana iz medija. Provjeravao sam i tražio od svojih suradnika da utvrde je li na moj mail ili u Ured gradonačelnika stigla bilo kakva prijava – nismo ništa pronašli.

Tvrtki se na teret stavlja porezna utaja, a nisu uhićene druge osobe u institucijama gdje je ta tvrtka bila angažirana, a koje su u nadležnosti države.

Pitajte policiju i DORH. Podržavam istragu. A tajming? On je nevjerojatan.

Uhićenje Kekina prije nekoliko tjedana, a sada, dan prije početka službene kampanje, uhićenje ravnatelja. Do sada nismo imali ni jednu takvu situaciju u četiri godine.

O tezi koja se plasira u medijima – kako funkcionira javna nabava u Zagrebu: Za ovu sam situaciju posebno provjeravao – provodi se javna nabava za zaštitarske usluge. Za Ustanovu za upravljanje sportskim objektima bile su četiri privatne ponude. Tvrtke Eurolex i Storm dale su najnižu ponudu i po zakonu one trebaju dobiti posao. Tu nema moje proizvoljne odluke. Jedan od ponuditelja žalio se na odluku i slučaj je išao na Državnu komisiju za kontrolu javne nabave, koja je potvrdila ispravnost dodjele posla toj tvrtki.

Rekli ste da je Kostanjevića izabralo Vijeće. Tko je u tom Vijeću?

Ne znam sve članove napamet – predstavnici su Grada, koje ja biram.

Netko od zamjenika?

Ne, nije. On nije član Upravnog vijeća.

Niste baš sigurni je li bio potreban toliki broj zaštitara, a početkom travnja ste rekli da jeste.

Rekao sam da razumijem potrebu ustanove da poveća broj zaštitara s obzirom na to da je Konjević bio deložiran, da je nasilan i vlasnik druge zaštitarske tvrtke, te da je prijetio i psovao. Angažman zaštitara bio je potreban kako se ne bi vratio na Hipodrom i ponovno ga okupirao.

Kažete da napadi dolaze od građevinskog lobija i podzemlja – kakve podatke imate za te tvrdnje?

Ovo je već drugi „dupli pas“ između DORH-a i Nobila. Prvi je bio za vrijeme predsjedničke kampanje – sjećate se konferencija Nobila vezanih uz kandidatkinju Kekin, pa kada je za vrijeme kampanje DORH pustio informaciju da su pokrenuli izvide protiv Kekina. Onda je uslijedilo uhićenje, a paralelno ide kaznena prijava Nobila zbog koje su danas provedena uhićenja.

Mislite da je slučajno što se GUP usporava već šest mjeseci? Svatko tko preda uredan zahtjev po starom GUP-u može profitirati – zato je vrijeme ključno. Postoje interesi koji žele da se i dalje gradi previše gusto, da ljudi gledaju jedni drugima u tanjur, bez prostora za domove zdravlja i zelene površine. Veća gustoća gradnje znači veći ekstraprofit. Mi smo obećali građanima da ćemo to promijeniti.

Nobilov interes postoji jer je njegov urbanistički plan uređenja stavljen izvan snage zbog pretjerane gustoće gradnje, s mnoštvom nebodera u Laništu, gdje sada nedostaje infrastrukture. Samo na tom poslu izgubio je 50 milijuna eura. Sve to se događa jer smo stali na žulj uigranim interesnim skupinama. Organiziraju se i udružuju kako bi nas po svaku cijenu maknuli s vlasti – i to uključuje otvorene prijetnje, objavljivanje fotografija vješanja.

Nitko nas neće zaustaviti. Radim svoj posao savjesno i odgovorno kako bih raščistio nered i kako bi se grad mogao razvijati. GUP će se usvojiti nakon izbora. Mogu nas usporiti – ali ne i zaustaviti.