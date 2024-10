Tomašević najavio rast plaća u gradskoj upravi, ali ne svima: 'Moramo zadržati ljude'

Grad Zagreb započinje pilot projekt participativnog budžetiranja u četiri gradske četvrti, prema kojem će građani moći predlagati na koje će se projekte potrošiti dio novca namijenjenog tim četvrtima, najavio je u utorak zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Pilot projekt provodit će se u četvrtima Peščenica - Žitnjak, Trnje, Trešnjevka - jug i Podsused - Vrapče.

Građani će po prvi puta izravno moći sudjelovati u odlučivanju o komunalnim aktivnostima koje će se provoditi u njihovim lokalnim zajednicama, čime se jača transparentnost, inkluzivnost i participacija u raspodjeli javnih sredstava, rekao je Tomašević na konferenciji za novinare.

Od danas pa do 15. listopada građani će moći podnijeti prijedloge projekata koja se financiraju iz planova komunalnih aktivnosti, kao što su uređenje javno-prometnih površina i objekata, igrališta i zelenih površina, prostora mjesne samouprave, drugih javnih objekata i površina. Prijedlozi se podnose online putem sustava e-Građani ili osobno u prostorima gradskih četvrti.

Po isteku roka za podnošenje prijedloga kreće postupak evaluacije od mjesec dana, nakon čega će se na javnoj tribini predstaviti zaprimljeni prijedlozi. O predloženim projektima će se glasati putem web platforme krajem studenoga. Izabrani projekti bit će financirani u sklopu planova komunalnih aktivnosti u 2025. godini.

Rast plaća

Tomašević je rekao kako će plaće zaposlenih u Gradu rasti ali samo za one s koeficijent do 2,7, što ne obuhvaća rukovodeći kadar.

"Moramo slijediti ono što se radi u državnom sektoru kako bismo ostali konkurentni i zadržali ljude", rekao je. Financijski efekt toga u proračunu je zanemariv i iznosi oko dva milijuna eura, a po zaposleniku će iznositi oko 50 euro u bruto iznosu, kazao je.

Rekao je da je Grad u prvih šest mjeseci ostvario od oko 120 milijuna eura, no one će do kraja godine biti neutraliziran zbog pokrenutih najvećih kapitalnih projekata a to su bazen Špansko, obnova Doma Sportova, Paromlin, otvaranja vrtiće.

Govoreći o prometu u gradu, gradonačelnik kako postoje velike investicije koje bi trebale smanjiti prometne gužve. "Kupljeno je 40 tramvaja i čekamo njihovu isporuku, 40 ćemo još kupiti, a kupujemo i nove autobuse na obnovljive izvore energije".

