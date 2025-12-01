Tomašević komentirao optužnicu Uskoka u aferi Hipodrom: 'Kako smo više puta rekli...'

Uskok je u ponedjeljak podigao optužnicu u aferi Hipodrom, a sada se oglasio i Ured zagrebačkog gradonačelnika.

Podsjetimo, Uskok sumnja da su bivši direktor Kosta Kostanjević iz ustanove Upravljanje sportskim objektima (USO) zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito platio 1,8 milijuna eura i pritom 'zaradio' čak 450 tisuća eura.

U tzv. aferi Hipodrom Uskok je krajem travnja zbog naplate zaštite na hipodromu pokrenuo istragu protiv bivšeg direktora USO Koste Kostanjevića te suvlasnika zaštitarske tvrtke Eurolex Domagoja Galića i njegova oca Slavka Galića.

Prema optužnici, njih trojica su se od 22. studenoga 2023. do kraja studenoga 2024. povezali u zločinačko udruženje radi stjecanja nepripadne koristi. Nakon javne nabave za zaštitu objekata USO-a, ispostavili su lažne račune za 242.436 radnih sati zbog deložacije na Hipodromu koja nije bila predviđena ugovorom.

USO je isplatio preko 1,8 milijuna eura, od čega je tvrtki pribavljeno najmanje 1,35 milijuna, a Kostanjeviću 450.000 eura u gotovini, podignutih iz računa i doznaka drugih firmi. Kostanjević je, znajući za neistinite podatke, naredio plaćanje bez kontrole, dok su Galići falsificirali evidencije sati, sumnja tužiteljstvo.

Istraga je započela uhićenjem Kostanjevića, Domagoja i Slavka Galića krajem travnja 2025., optuženih za naplatu neosnovanih usluga zaštite na hipodromu. Galići su pušteni iz istražnog zatvora sredinom svibnja nakon priznanja sudjelovanja u podjeli novca, a Kostanjević u srpnju, nakon ispitivanja svjedoka i podnošenja ostavke na dužnost ravnatelja USO-a.

Optužnicom obuhvaćena i Kostanjevićeva nasljednica te predsjednik upravnog vijeća

Uskok je potom istragu proširio na predsjednika Upravnog vijeća USO-a Gorana Đulića i vršiteljicu dužnosti ravnateljice Jagodu Bončinu Franjković optužene za pritiske na svjedoke.

Đulić i Bončina Franjković Uskok optužnicom tereti da su od 16. lipnja do 2. srpnja 2025. degradirali dvoje zaposlenika USO-a koji su dali iskaze protiv Kostanjevića, raspoređujući ih na niže plaćena mjesta kako bi utjecali na svjedočenje i pogodovali prvookrivljenom.

Đulić, bliski suradnik Kostanjevića, zatražio je od Bončine Franjković primjenu novog pravilnika o radnim mjestima od 24. lipnja 2025. za tu svrhu, uključujući raspored Kostanjevića na bolje plaćeni posao nakon njegova oslobađanja, s obzirom da je za puštanje iz pritvora morao podnijeti ostavku na direktorsku dužnost.

No, dvoje zaposlenika je odbilo potpisati nove ugovore, a Bončina Franković je kako bi Kostanjevića rasporedila na mjesto rukovoditelja jednog sektora, od osobe koja je do tada obavljala te poslove zatražila da prihvati raspored na niže radno mjesto, što nije realizirano jer je Uskok zatražio dostavu dokumentacije o Kostanjevićevu radnopravnom statusu, navodi tužiteljstvo.

Ured gradonačelnika: 'Ne vidimo ništa novo'

Evo kako je optužnicu komentirao Ured zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

"Kako smo više puta rekli, u interesu nam je da se sve istraži i rasvijetli, a ukoliko je ukraden gradski novac da oni koji su ga ukrali za to i odgovaraju. U jutrošnjem priopćenju USKOK-a u smislu optužbi ne vidimo ništa novoga u odnosu na ono što je USKOK već priopćio proteklih mjeseci", navode iz Ureda gradonačelnika i dodaju kako će Tomašević na sve teme odgovarati u utorak na redovnoj presici.

