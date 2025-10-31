PITAMO VAS /
Tko ove sezone u prvenstvu izgleda bolje na terenu - Dinamo ili Hajduk?
Dio odgovora objavit ćemo u RTL-u danas u 16.30 sati
31.10.2025.
13:07
Sime Zelic/pixsell
Nova sezona HNL-a se zahuktala, a pred nama je 12. kolo koje donosi novih pet uzbudljivih utakmica među kojima je i sraz Dinama i Rijeke na Maksimiru, a utakmica je na rasporedu od 16 sati.
U nedjelju Hajduk gostuje u Koprivnici protiv Slaven Belupa, a utakmica je na rasporedu od 16 sati. Slaven Belupo je u nizu od četiri utakmice bez poraza. Hajduk je pod vodstvom trenera Gonzala Garcije promijenio svoj identitet, a trenutačno su vodeća momčad prvenstva.
Pitamo vas
Zato u našoj stalnoj rubrici "Pitamo vas": "Tko ove sezone u prvenstvu igra bolje na terenu - Dinamo ili Hajduk?"
