Tko je žena iz HDZ-ova stožera? Prijetila smrću Nikici Jelaviću: 'Upucat ću ga iz pištolja'

Menadžerica Tea Franić svojim je izjavama u stožeru Dragana Primorca u izbornoj noći privukla je pažnju gotovo cijele Hrvatske i postala viralni hit na društvenim mrežama. Govoreći o rezultatima predsjedničkih izbora, prema kojima je Zoran Milanović nadmoćno u drugom krugu pobijedio HDZ-ovog kandidata, Franić je ustvrdila da je novi-stari predsjednik "vrsta režimskog predsjednika" i da mu "sljeduju neredi na Kosovu".

Ipak, nije ovo prvi put da se Franić našla pod povećalom javnosti. Prije malo više od tri godine uhićena je zbog sumnje da je maltretirala kontroverznog poduzetnika Nikicu Jelavića i njegovu obitelj, tražila od njega da joj sredi poslovne prostore i prijetila mu smrću.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zbog prijetnji smrću i nametljivog ponašanja nepravomoćno je osuđena na godinu dana zatvora s trogodišnjim rokom kušnje. Dobila je i sigurnosnu mjeru psihijatrijskog liječenja, kao i trogodišnju zabranu približavanja, uznemiravanja ili uhođenja Nikice Jelavića i njegove supruge, prenosi Jutarnji list.

Prijetila smrću

U optužnici se navodi da je godinu i pol dana uznemiravala Jelaviće. Sve je krenulo kad je od njega zatražila pomoć oko poslovnog prostora za koji joj je on rekao da joj ne može pomoći i preusmjerio ju zagrebačkom odvjetniku. Jelaviću je nastavila slati poruke i zvati ga, no on ju je blokirao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nikica mi je stavio nešto pod auto, upucat ću ga iz pištolja. (…) Ja ću mu repetirati pištolj u čelo", pisala je u porukama koje je slala poduzetnikovoj supruzi.

Kad se pojavila u kafiću čiji je Jelavić suvlasnik, on se obratio policiji, a Franić je uhićena. Za presudu za koju je osuđena nastupila je rehabilitacija.

Franić je, inače, vlasnica obrta za posredovanje nekretninama i rođena Makaranka, prenose 24 sata.

POGLEDAJTE VIDEO: Građani brutalni o izborima: 'Povratit ću; Bolje da je šutio; Lipo je zahvalija...'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa