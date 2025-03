Znate li koliko kišobrana čovjek izgubi tijekom života? Imamo odgovor

Vremenska prognoza kaže da će nas kiša pratiti idućih nekoliko dana, a tijekom tog razdoblja, naš vjerni pratitelj bit će kišobran.

Međutim, koliko god neizostavan u danima kada je vrijeme ovako tmurno, gotovo svatko od nas doživio je onaj trenutak frustracije kada shvatimo da smo svoj kišobran ostavili negdje usput – u kafiću, autobusu ili uredu. No, jeste li se ikada zapitali koliko zapravo kišobrana prosječna osoba izgubi tijekom svog života? Odgovor bi vas mogao iznenaditi.

Ovo pitanje postavili smo vam i na našem Facebook profilu. Velik broj vas odgovorio je "Sve", a tek dvoje "Ni jedan", dok je dvoje ljudi priznalo da su izgubili desetak kišobrana do sada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kišobrane najviše gube djeca

Prema vašim komentarima, čini se da žene kišobrane gube nešto rjeđe od muškaraca, a uvjerljivi prvaci u gubljenju kišobrana su - djeca:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja nisam izgubio ni jedan, al su zato moja djeca sve to nadoknadila. Oni ni jedan ne znaju vratiti doma."

"Svaki put kad sam svojoj djeci dala na korištenje."

"Izgubila sam pet kišobrana. Ostali su u tramvaju."

"Niti jedan. Jedan su mi ukrali na poslu, a moja djeca - ne znam broj."

"Ja ne, moj muž da."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moj muž ludi kad mu kažem, izgubila sam pet kišobrana. Čak je došlo do toga da sam ostala bez ijednog doma."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neki kažu da im kišobrane često puta ukradu, drugi priznaju da koriste tuđe kišobrane koje su pronašli:

"Koliko su mi ih tek pokrali ispred trgovina ili u čekaonama kod doktora…"

"Isto koliko sam i pronašao, samo ove što sam pronašao su uvijek loše kvalitete."

"Bezbroj. A upravo imam nečiji, a ne znam čiji."

"Moji kišobrani šetaju Rijekom."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izdvajamo još neke vaše odgovore kojima ste nas dobro nasmijali:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Na sreću, izgubio sam kosu pa ne nosim kišobran, već umotam glavu u celofan."

"Samo jedan lijepi, hrvatski pleter, zelena lijepa boja, i znam tko mi ga je uzeo!"

"Živim u Rijeci i rijetko kad ga uopće imam sa sobom. Očito, često i pokisnem."

"Pozdrav svim mojim kišobranima ma gdje bili!"

Šokantne brojke: Kišobrani na listi najčešće gubljenih predmeta

Istraživanja provedena u Ujedinjenom Kraljevstvu bacaju svjetlo na našu kolektivnu zaboravljivost. Prema studiji koju je naručio My Nametags, britanski proizvođač naljepnica s imenima, prosječna osoba tijekom života izgubi više od 3.000 predmeta. Na toj impresivnoj listi izgubljenih stvari nalaze se čak 64 kišobrana! Uz njih, gubimo i oko 384 kemijske olovke te 192 komada odjeće.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Studija koja je obuhvatila 2.000 odraslih osoba pokazala je da mjesečno u prosjeku izgubimo četiri predmeta, a najčešće su to ključevi, mobilni telefoni, olovke i naočale. Nije ni čudo da se čak dvije trećine Britanaca opisuje kao osobe koje redovito gube stvari. Ova zaboravljivost ima i svoju cijenu – procjenjuje se da prosječna osoba tijekom života potroši oko 5.300 € na zamjenu izgubljenih predmeta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Druga anketa, provedena za lanac hotela Premier Inn, potvrđuje da su kišobrani među najčešće gubljenim predmetima. Čak desetina Britanaca priznala je da će tijekom života izgubiti ili slomiti 10 ili više kišobrana.

Zašto tako lako gubimo kišobrane?

Postoji nekoliko razloga zašto su baš kišobrani toliko skloni "nestajanju", kako objašnjavaju analitičari i psiholozi.

Nisu dio svakodnevne rutine

Za razliku od telefona, ključeva ili novčanika, kišobran ne nosimo uvijek sa sobom. Koristimo ga samo povremeno, kada vremenski uvjeti to zahtijevaju. Zbog toga nismo razvili naviku stalnog provjeravanja imamo li ga uz sebe.

Nepraktični kad su mokri

Kada uđemo u zatvoreni prostor, mokar kišobran postaje problem. Ne možemo ga jednostavno staviti u džep ili torbu jer bismo smočili sve ostalo, čime bismo poništili njegovu svrhu. Najčešće ga ostavljamo na podu, pored stolice, ispod stola ili u stalku za kišobrane – mjestima koja su izvan našeg izravnog vidokruga i lako ih je zaboraviti pri odlasku.

Promjenjiva potreba

Vrijeme je često nepredvidivo. Možda smo ušli u restoran ili trgovinu dok je pljuštalo, ali dok smo završili, kiša je prestala i zasjalo je sunce. U takvim trenucima, fokusirani na ljepše vrijeme, lako zaboravimo na kišobran koji nam više nije neposredno potreban.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najčešća mjesta gdje kišobrani zauvijek nestaju su autobusi, vlakovi, restorani, kafići, uredi, trgovine, pa čak i automobili prijatelja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Posljedice zaboravljivosti (i nespretnosti)

Gubljenje kišobrana nije samo financijski trošak. Istraživanje Premier Inn-a pokazalo je da je 28% Britanaca došlo na važan poslovni sastanak potpuno mokro jer nisu imali kišobran. Ljudi su također priznali da su mokri stizali na rođendane (27%), sprovode (24%), koncerte (23%), spojeve (22%) i godišnjice (18%).

Osim gubljenja, kišobrane često i lomimo. Čak 85% ispitanika reklo je da im je vjetar uništio kišobran izvrnuvši ga. Drugi česti uzroci loma uključuju previše energično otvaranje, zaglavljivanje u vratima automobila, sjedanje na njega ili čak gaženje automobilom. Gotovo petina ispitanika (18%) izjavila je da su slomili ili izgubili kišobran već nakon prve upotrebe. Troškovi zamjene nisu zanemarivi; desetina ispitanika potrošila je i do 60 € na nove kišobrane.

Postoji li rješenje? Od skupih modela do mentalnih trikova

Iako se čini da je gubljenje kišobrana neizbježno, postoje strategije koje mogu pomoći.

Investirajte u kvalitetu (i cijenu)

Jedan od razloga zašto lako gubimo kišobrane jest taj što ih često doživljavamo kao jeftine, potrošne predmete. Kupnja skupljeg, kvalitetnijeg kišobrana može promijeniti naš odnos prema njemu. Kada u nešto uložimo više novca, podsvjesno mu pridajemo veću vrijednost i pažljivije ga čuvamo. Iako se čini kontraintuitivnim, dugoročno bismo mogli uštedjeti ako kupimo jedan skuplji kišobran koji nećemo izgubiti, umjesto desetak jeftinih. Naravno, postoje i ekstremni primjeri poput dizajnerskih kišobrana vrijednih stotine eura, ali već i umjerena investicija može napraviti razliku.

Dodajte sentimentalnu vrijednost

Ako vam novac nije motivacija, pokušajte kišobranu dodati emocionalnu vrijednost. Neka ga djeca ukrase, zatražite potpis omiljenog glazbenika ili ga jednostavno koristite u posebnim prilikama kako bi postao dio lijepih uspomena. Što vam više znači, manja je vjerojatnost da ćete ga zaboraviti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koristite futrolu ili navlaku

Većina kišobrana dolazi s futrolom. Ako je koristite, mokri kišobran možete sigurnije spremiti u torbu ili veći džep bez straha da će sve smočiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mentalni trikovi

Psiholozi predlažu tehniku zvanu "unitizacija". Kada odložite kišobran, zamislite ga vizualno povezanog s nečim što sigurno nećete zaboraviti pri odlasku, primjerice, uglavljenog u vrata kroz koja morate proći. Ova mentalna slika može vas podsjetiti da ga uzmete. Druga ideja s portala Lifehacker jest da čičak traku kišobrana pričvrstite za vezicu cipele ili da u futrolu kišobrana stavite ključeve automobila.

Tehnologija i usluge

Moderno doba nudi i tehnološka rješenja poput pametnih privjesaka (AirTag i slični) koje možete pričvrstiti na kišobran. Također, neki hoteli, poput Premier Inn-a u suradnji s tvrtkom DripDrop, nude uslugu najma kišobrana, prepoznajući koliko često gosti zaboravljaju svoje.

Sudbina ili navika?

Koliko god se trudili, gubljenje kišobrana ostaje česta pojava. Možda je to, kako neki sugeriraju, jednostavno dio ljudske prirode – cijena koju plaćamo za povremenu zaštitu od kiše. Teško je odrediti točan broj kišobrana koje ćemo izgubiti, jer to ovisi o našoj pažljivosti, učestalosti korištenja i kvaliteti samih kišobrana. No, jedno je sigurno: niste sami ako ste upravo shvatili da nemate pojma gdje vam je zadnji kišobran. Možda je vrijeme da prihvatimo njihovu prolaznost ili da konačno investiramo u onaj jedan koji ćemo čuvati kao oko u glavi.