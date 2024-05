Novi glavni državni odvjetnik i dugogodišnji sudac Ivan Turudić, zbog čijeg se izbora na čelo DORH-a podigla ogromna prašina prije nekoliko mjeseci, danas i službeno preuzima dužnost od svoje prethodnice Zlate Hrvoj-Šipek.

Iako se njegovom imenovanju žestoko protivila oporba, čak i organizirala veliki prosvjed te njegovo micanje najavljivala kao jedan od prvih poteza koji su planirali povući da su došli na vlast, Turudić će ipak u najvažnijoj fotelji pravosuđa provesti iduće četiri godine.

U borbi za tu poziciju protukandidati su mu bili odvjetnik Mladen Dragičević, zamjenik dosadašnje glavne državne odvjetnice Emilijo Kalabrić, te zamjenik Županijskog odvjetnika u Splitu Nikša Wagner. Imenovan je nakon što su sve kandidate saslušali saborski Odbor za pravosuđe i Vladino povjerenstvo s premijerom i sedam ministara, a Vlada potom Saboru predložila Turudića vjerujući da je njegov program rada bio najkvalitetniji. U posljednjih 20 godina ujedno je prvi koji na ovu poziciju dolazi, a da je izvan sustava.

Kontroverzna poznanstva

Unatoč velikom protivljenju tadašnje oporbe koja mu je spočitavala kontroverzna poznanstva s osobama poput Zdravka Mamića, bivšeg čelnika Dinama i bjegunca pred hrvatskim pravosuđem, kao i njihove tajne sastanke koje je objelodanio predsjednik Zoran Milanović, te bivše državne tajnice Josipe Pleslić (ex Rimac), sada USKOK-ove optuženice, Turudić je u Saboru je dobio povjerenje sa 78 glasova "za", 60 "protiv" i dva suzdržana. I to u jeku slučaja "di si lipa", odnosno poruka Turudića i Plesić, koje su procurivši u javnost pokazale da je novi prvi čovjek DORH-a lagao o prirodi poznanstva s nekadašnjom "kninskom kraljicom".

Turudić je ujedno bio i najnepoželjniji kandidat za glavnog državnog odvjetnika Hrvatske od 2001. Analizom podataka o glasanjima osam kandidatura za čelno mjesto u DORH-u od 2001., Gong je utvrdio da nitko od ranije izabranih glavnih državnih odvjetnika i odvjetnica nije u Saboru dobio toliko glasova protiv kao Turudić. Sljedeća najlošija bila je Zlata Hrvoj-Šipek protiv čije kandidature je 18. svibnja 2020. glasalo 40 zastupnika i zastupnica.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Novoizabrani glavni državni odvjetnik Ivan Turudić prisegnuo pred predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem

Turudić je rođen 1962. godine u Lugu Gradinskom kod Virovitice. Diplomirao na zagrebačkom Pravnom fakultetu na temu međunarodnog terorizma kod mentora Zvonimira Šeparovića, aktualnog predsjednika Ustavnog suda. Dvije godine kasnije položio je i pravosudni ispit.

Vježbenički staž je odradio na virovitičkom Općinskom sudu, na kojem 1991. postaje i sudac, a kasnije i njegovim predsjednikom. Bio je dragovoljac Domovinskog rata, a nakon što je Šeparović 1999. postao ministar pravosuđa, Turudić postaje njegovim pomoćnikom. Nakon službovanja kao sudac virovitičkog Županijskog suda, Turudić 200. godine odlazi na zagrebački Županijski sud gdje radi kao istražni sudac, zatim kao sudac kaznenog odjela prvog stupnja.

Osudio 'kapitalce'

Od ožujka 2009. godine do kraja 2010., bio je predsjednik i sudac Odjela za USKOK zagrebačkog županijskog suda, a dvije godine kasnije izabran je za predsjednika Županijskog suda u Zagrebu gdje ostaje do početka 2021. kada postaje sudac Visokog kaznenog suda.

Tijekom rada na zagrebačkom Županijskom sudu, Turudić je donio nepravomoćne osuđujuće presude protiv bivšeg premijera Ive Sanadera zbog uzimanja mita i zlouporabe položaja i ovlasti, a nepravomoćno je osudio i bivšeg potpredsjednika vlade Damira Polančeca i bivšeg veleposlanika Nevena Juricu.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL Izricanje nepravomoćne presude Ivi Sanaderu u predmetima Hypo i INA-MOL, 2012.

Svojedobno je sudio i poduzetniku Hrvoju Petraču za otmicu sina generala Vladimira Zagorca, kao i Mladenu Šlogaru zbog ubojstva Ivane Hodak, kćeri nekadašnje ministrice Ljerke Mintas Hodak i odvjetnika Zvonimira Hodaka.

Foto: Zeljko Lukunic/24sata/PIXSELL U sjeniku gdje je obitavao ubojica Ivane Hodak obavljena je rekonstrukcija, jer su svjedoci dali niz oprečnih informacija. Sudac ivan Turudić sa suradnicima izlazi iz sjenika, 2009.

Sudeći po imovinskoj kartici, ima osam nekretnina među kojima su kuće, garaže i vinogradi. Kuća na Črnomercu od 120 kvadrata procijenjena je na 220 tisuća eura uz jedno garažno mjesto koje košta 10.000 eura. U Virovitici ima oranicu procijenjenu na 6000 eura, a u Rezovačkom vinogradu oranica je procijenjena na 1000 eura.

Suvlasnik je i kuće s okućnicom u Virovitici od 5730 metara kvadratnih čije je vrijednost procijenjena na 4000 eura.

Turudićeva supruga prijavila je stan u Zagrebu od 63 kvadrata, koji je procijenjen na 132 tisuće eura. Od pokretnina prijavio je Volkswagen Polo iz 2019. godine vrijedan 10.000 eura, no ima i leasing na osobno vozilo Audi Q5 u vrijednosti 67 tisuća eura od lipnja 2022. godine. Upravo je taj premium SUV propucan nedugo nakon njegova izglasavanja na čelo DORH-a, iako se još uvijek ne zna točan datum incidenta.

'To je cijena posla koji radim'

Da mu je auto propucan otkrilo se na servisu, i to nakon što je njegova supruga uočila popucanu lajsnu i sumnjivu rupu kad su doputovali u Viroviticu. Do tada novoizabrani glavni državni odvjetnik nije niti vidio ni čuo ništa sumnjivo. Istraga još uvijek ne otkriva tko je pucao u njegovo vozilo i kako se to u konačnici dogodilo. U ekskluzivnom razgovoru za RTL otkrio je da je auto u međuvremenu popravljen te da je unatoč kasku, dio morao platiti iz svoga džepa.

Predsjednik Zoran Milanović, koji je žestoko kritizirao Turudića te se zbog njegova imenovanja želio uključiti u političku utakmicu na parlamentarnim izborima, prozivao ga je da je "dogovorio" slučaj propucavanja svog automobila kako bi mu se dala zaštita na što je Turudić uzvratio da mu je predsjednik "svojim huškačkim i prostačkim govorom stavio metu na leđa".

Prije preuzimanja dužnosti u DORH-u, odradio je svoje zadnje dane na Visokom kaznenom sudu. Kao tamošnji sudac zarađivao je bruto iznos između 4200 i 4500 eura mjesečno. Prijavio je i štednju supruge od 64 tisuće eura te 20 tisuća američkih dolara. Izvor dolara je štednja i dar sina. Na supruzi je i kredit od 50 tisuća eura iz 2017. godine.

Foto: Dino Stanin/Pixsell

Za RTL-je nekoliko dana prije preuzimanja dužnost istaknuo da je spreman za novu ulogu, ali da nije očekivao takve "divljačke napada" nakon svoje kandidature. Sada ga opet očekuje život s osiguranjem, kojeg je već imao u nekoliko navrata. "Sigurno je ograničenje privatnosti, ali Bože mili, to je cijena posla koji sada radim", poručio je.

Turudić je već odradio sastanke sa Zlatom Hrvoj-Šipek koju će naslijediti na čelu DORH-a, a koja će barem zasad ostati zamjenica glavnog državnog odvjetnika. Najavio je da mu je jedan od prioriteta pronaći "unutar kuće" ravnatelja specijaliziranog odjela za suzbijanje korupcije i organiziranog kirminaliteta, Uskoka, kojega vodi vršiteljica dužnosti Željka Mostečak od ostavke bivše ravnateljice Vanje Marušić u travnju prošle godine.

