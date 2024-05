Novi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u ponedjeljak preuzima dužnost. Koji će mu biti prvi potezi, je li riješen slučaj propucavanja njegova automobila i kako izgleda život s osiguranjem otkriva u RTL-ovom intervjuu.

Gospodine Turudić jesu li ovo vaši posljednji dani ovdje na visokom kaznenom sudu?

Posljednji dani, to zvuči jako dramatično. Je, na Visokom kaznenom sudu jesu. Danas je srijeda, još dva dana. U nedjelju je zapravo datum stupanja na dužnost, to se pomiče na 27. onda.

Ostavljate li neke neriješene predmete?

Da, ostavljam puno neriješenih predmeta. Kao što su svi suci Visokog kaznenog suda potpuno zatrpani. Bitno da ne ostavljam ništa gdje prijeti zastara ili gdje je istražni zatvor - to je sve čisto.

Kako je izgledao vaš život posljednjih dana? Ovo je malo bila netipična situacija, vi ste bili i dalje sudac, ali i imenovani glavni državni odvjetnik?

Da, takav je Zakon bio. Postupak je morao početi 6 mjeseci prije stupanja na dužnost. Bili su parlamentarni izbori. Bila je neobična situacija. Zapravo, nakon polaganja prisege više nisam aktivan u sudu nego sam izrađivao ranije donesene odluke. Bilo je tu posla.

Jeste li sad spremni za novu ulogu?

Jesam, jesam. Pročitao sam sve što sam trebao. Ili većinu toga nikad nije sve. Pročitao sam organizacijske propise u DORH-u, puno toga ja znam iz iskustva, ali neke stvari se moraju pročitati.

Jeste li imali neke sastanke sa Zlatom Hrvoj Šipek?

Jesam, jesam, vrlo korektno. Evo sad sam došao sa sastanka s kolegicom, dogovaramo primopredaju za ponedjeljak. U ponedjeljak već imamo kolegij sa zamjenicima državnog odvjetnika i tako stvari idu svojim putem. U utorak već imamo sastanak s USKOK-om. Bit će živa situacija.

Koliko je debela knjiga koju ona sada predaje vama?

Pa debela je, debela, ima puno stvari. Neke sam si ponio da proučim preko vikenda. Tako, moram doći spreman na novi posao.

Rekli ste već želite pravosudnu inspekciju, želite da se vidi taj clear start, znate li otprilike tko će vam biti prvi zamjenik ili? I što je sa Zlatom, ostaje li Hrvoj Šipek vaša zamjenica?

Ona ostaje do daljnjeg, to je do nje, po Zakonu ona ostaje zamjenica glavnog državnog odvjetnika. U prvo vrijeme neću ništa mijenjati, neke ljude i ne poznam. Veliku većinu poznam, ali mora proći neko vrijeme da vidim kakva je situacija da odlučim o daljnjim koracima, pa možda i o promjeni nekih suradnika, vidjet ćemo.

Što s USKOK-om?

Isto tako, situacija je potpuno ista. Znam i držim jako do toga da je to jako važno. USKOK je specijalizirano državno odvjetništvo koje je zapravo na rangu Županijskog državnog odvjetništva. I s njima ćemo imati prvi sastanak.

Imate li možda ideju tko će voditi USKOK?

Imam, ali vidjet ću, imam ali neću još ići s njom u javnosti jer ne znam što je sa današnjom vršiteljicom dužnosti ravnateljice USKOK-a. Načuo sam, do mene je dopro glas da ona to više ne želi biti. Ali najprije ću s njom razgovarati.

Špekulira se da možda dolazi netko izvana?

Ne, ne.

Znači bit će netko iz kuće?

Bit će netko iz kuće to je apsolutno. To mogu potvrditi.

Znači ima kandidata koji to ipak žele?

Naravno da ima, nije problem u kandidatima, nego je problem u uvjetima. Problem je u uvjetima. Izuzetno su veliki uvjeti, 15 godina staža je potrebno da bi netko bio ravnatelj USKOK-a to je jednako kao sudac Vrhovnog suda, kao zamjenik državnog odvjetnika, to je jednostavno pretjerano. Predsjednik Županijskog suda mora imati 12 godina. Hitno se mora izmijeniti Zakon. I svest u normalne okvire ti uvjeti.

Jeste ih pratili malo sad, rade punom parom? Evo i danas akcija…

Neka, neka. To je jako dobro. Ne govorimo o ravnatelju USKOK-a. Govorimo o vršitelju dužnosti USKOK-a. To namjeravam, onda će se ići s natječajem i onda će sve ići svojim tijekom.

Je li se rasvijetlilo što vezano za propucavanje vašeg automobila?

Nemam nikakvih informacija, ne mogu apsolutno ništa o tome reći. Sve što sam znao kad je to bilo znam i danas.

Ali vratili su vam automobil?

Da, automobil je popravljen. Imao sam kasko ali ipak sam morao platiti nešto iz svog džepa, to je tako.. (smije se)

Al dobro očekujete da se rasvijetli priča do kraja?

Ne znam, ne znam. ja bih volio da se rasvijetli priča. Hoće li to biti, svjestan sam teškoća, objektivnih, mjesto nije praćeno kamerom.. ne znam, daj Bože da bude uspješno.

Posljednja dva mjeseca bilo je jako puno napada na vas, jeste li požalili razmislili Bože što mi je ovo trebalo?

Bilo je teško. Ja sam tako odlučio, ja sam tako dogovorio. Kandidirao sam se, takvih divljačkih napada ipak nisam očekivao. Ali Bože mili i to je za ljude.

Tko vas je najviše razočarao?

Ma ne može me nitko razočarati. Ne može me nitko razočarati. Zna se tko je bio najdivljiji i najprostiji.

Bojite li se da možda dolazite u osinje gnijezdo? Neki vas tamo ne čekaju baš, ali sad kažete da ste imali par susreta sa Zlatom Hrvoj Šipek?

Ne bojim se, većinu kolega poznam. S ogromnim brojem njih sam u korektnim i profesionalnim odnosima. Ne moraju se oni bojati mene niti ja njih. Ja sam došao tamo da zajedno radimo i nešto napravimo.

Život s osiguranjem, već ste imali jednom..

Imao sam u više navrata, to je cijena toga, to je sigurno ograničenje privatnosti, ali Bože mili - to je cijena posla koji sad radim.