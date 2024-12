Svećenik Barun otkrio ljuti li ga što se advent sveo na kobasice, cijene i Dubai fritule

Svećenik Tvrtko Barun, u javnosti poznatiji dok je bio voditelj Isusovačke službe za izbjeglice, danas Centra Ignacije, gostovao je u studiju RTL-a Danas.

Što ste si vi kao svećenik zaželjeli za ovaj Božić?

"Pitanje je to otvaranja Bogu, dakle tom Božjem dolasku. I što ja mogu u svom životu promijeniti. Dakle, to je uvijek izazov za svakog od nas vjernika da ono što slavimo izvana da slavimo iznutra i da onda vidimo kako to djeluje na naš konkretan život, s pravom ljudi s kojima živim, subraća s kojom živim, ili ljudi s kojima radimo."

A što mislite? Jesmo li mi spremno dočekali Božić? Nekako ovaj pojam adventa? To je vjerski pojam koji znači - priprema za Božić - sve više postao zapravo neki svjetovni pojam koji simboliziraju cijene, kobasice, Dubai fritule… Je li vas to ljuti?

"Ne ljuti me jer to je izvanjsko. Rekao bih da je to normalno jer trebamo to izvanjsko da bi došli do one biti. Dakako da možda ponekad na tom putu zaboravimo na bit. Mislim da je to normalno. E sad, tu smo i mi s naše strane, npr. vjernici ili svećenici, da podsjećamo na onu bit da stavljamo naglasak na to da ne ostane sve na tom izvanjskom koje isto ima neke ljepote i vrijednosti, i to zajedništvo, i to iščekivanje i svjetla, lampice, sve je to isto lijepo. Ne treba to sotonizirati, ali je dobro staviti naglasak na ono bitno i onda pozvati svakoga od nas da i osobno se pripremimo na na bit."

"Treba nam tako malo skoro ništa", citirao je danas nadbiskup Uzinić glazbenika Urbana. Kako ste vi doživjeli njegove riječi? Kako tome doskočiti u tom stresu koji si sami nabijemo silovitom blagdanskom kupnjom?

"Pa mislim da je dobro samo vaše pitanje i nadbiskupov pristup. Dakle, koristiti konkretnu kulturu, nešto što ljudi razumiju ovdje. To je pjesma. Stihovi pjesme. Da bi govorio o onoj teološkoj poruci, tako i ovdje. Činjenica je da ima oko nas i nepravde i zla. Vidimo i ovi događaji koji su bili tragični isto u Zagrebu. Na svakome od nas i društvu, svatko od nas može napraviti taj korak više da osjeti pravi blagdanski duh i zapali ono dobro u nama i da se to onda širi i osobno i zajedno da mijenjamo ovo društvo u kojem živimo."

Božić zapravo označava neki novi početak, neko novo rađanje. Što vi mislite da bi se u društvu, u hrvatskom društvu trebalo nekako ponovno roditi ili krenuti ispočetka?

"S obzirom na ove riječi, poruku ove jubilarne godine - to pomirenje misli da je to nešto gdje mi u Hrvatskoj možemo puno raditi i ako smo u rovovima, tu je puno neprijateljstva sukoba i onda tu približiti se onome drugome, drugačijem. Politički i društveno, svjetonazorski, mislim da je to nešto gdje bismo mogli uvelike napredovati i onda zajedno mijenjati svijet oko sebe.

Aktivni ste na društvenim mrežama? Koja bi vaša poruka bila mladima i ne samo njima? Kako u Novu godinu?

"Ja mislim napraviti analizu prošle da vidimo što je bilo dobro i onda tome dati više prostora i vremena u svom životu, u svom danu. I ono gdje smo bili neuspješni ili falili to umanjivati. Dakle, vrlo jednostavno i dobro za nas vjernike - zajedno s Bogom donositi odluke, napraviti korak dalje, mijenjati svoj život da ono što imamo kao talente i darove to umnaža.

Čuli smo nastupa nam Sveta godina, Papa ju je proglasio danas otvorio. Što biste vi Hrvatima poručili u Svetoj godini?

"Sveta godina je poticaj na na na veći duhovni život. To su konkretno neke stvari kao hodočašće. U Hrvatskoj imamo i neke crkve u kojima možemo dobiti taj oprost. Ali to je poticaj svima nama da radimo na sebi, na odnosu s Bogom, da malo više odvojimo vremena za molitvu i na kraju krajeva, da da molitva donosi plodove u našem konkretnom životu."

