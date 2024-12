SVATKO IMA SVOJU TRADICIJU / Neobični Božić: Djedice surfaju, leteće purice na tržnici, čestitka iz svemira...

Blagdani na pijesku - kupanje i uživanje u ljetnim temperaturama omiljena je božićna tradicija na plaži Bondi u Australiji. Na drugoj strani svijeta - stotine djedova božićnjaka u ulozi surfera - i to u humanitarne svrhe. Ove godine na Floridi prikupljeno je gotovo pola milijuna dolara - novac je to namijenjen svima koji nemaju kamo za Božić. No daleko od mora i visokih temperatura - mnogi su Božić proslavili na nimalo ugodnih - 17 stupnjeva. Čestitka je stigla sa međunarodne svemirske postaje. Sedam astronauta Božić je proslavilo daleko od svojih obitelji. Neobične božićne tradicije zavladale su i Londonom - gdje su purice doslovno letjele zrakom. Tržnica Smithfield svoju blagdansku tradiciju njeguje još od davne 1327-godine. Kupci - svoj komad mesa mogu dobiti samo na uzbudljivoj aukciji.