Predsjednik Republike Zoran Milanović u petak je ponovio kako se novi glavni državni odvjetnik Ivan Turudić svojim ponašanjem diskvalificirao za bilo koji javni posao u pravosuđu, komentirajući tako odluku Sudačkog vijeća VKS-a da Turudićevi susreti s Mamićem nisu sporni.

Sudačko vijeće Visokog kaznenog suda (VKS) odbacilo je pritužbu predsjednika tog suda Željka Horvatovića za pokretanje postupka povrede Kodeksa sudačke etike protiv Ivana Turudića, donedavnog suca prizivnog suda koji u ponedjeljak preuzima dužnost glavnog državnog odvjetnika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Odlično, to su suci", sarkastično je prokomentirao Milanović u izjavi za medije nakon svečane sjednice Gradskog vijeća Svete Nedelje.

"Srećom, svi znamo što se dogodilo, nakon takvih radnji može ostati član Cosa Nostre. To je vjerojatno temelj nekakvog rituala inicijacije, takva vrsta ponašanja. To što je napravio Turudić ga odmah, sada, diskvalificira za bilo kakav javni posao u pravosuđu, on to više ne može raditi", ocijenio je Milanović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ta družina s tog suda, koji je protuustavno i potpuno nepotrebno uopće osnovan u aranžmanu HDZ-a, smatra da je to, ono što svi znamo i što nije uopće sporno da je Turudić učinio, dopušteno. Neka krenu silovati, pa da vidimo, možda je i to dopušteno", rekao je.

Ministar prometa Oleg Butković rekao je kako njegova kandidatura za predsjednika Republike nije isključena, a Milanović je rekao da tko god bude kandidat HDZ-a, bit će produžena ruka stranke, "osoba čiji će zadatak biti da bude omekšivač ili konvalidator kriminala kojim se bavi HDZ".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"HDZ-ov kandidat za predsjednika je osoba čiji će zadatak biti da nas uspava. Da ne pitamo, da ne mislimo, da se ne bunimo, da nam bude sve lijepo i milo, da se krade ili kraducka", ocijenio je Milanović.

Pri tome je ustvrdio kako je Oleg "lijepo rusko ime", ali i upitao "ima li među njima netko tko nema rusko ime".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: HDZ ima plan za rušenje Milanovića s Pantovčaka? 'Maknut ćemo lika, pa ćemo imati najljepši Božić'