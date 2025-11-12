Svaka peta osoba (21 posto) u Hrvatskoj zbog rastućih troškova života radi dodatni posao, a najzastupljeniji su poslovi u uslužnim djelatnostima poput konobarenja, prijevoza putnika, čišćenja te raznih povremenih fizičkih poslova, pokazuju rezultati ankete servisa MojaPlaća.

U ispitivanju je sudjelovalo 690 građana. Značajan dio anketiranih navodi da razmišlja o dodatnom izvoru prihoda: 35 posto ispitanika zasad nema dodatni posao, ali ozbiljno razmišlja o tome. Otprilike 16 posto ispitanika izjavilo je da uopće ne razmišlja o dodatnom zaposlenju. S druge strane, 28 posto sudionika ankete trenutačno je nezaposleno i u potrazi za poslom, stoga im ideja o dodatnom angažmanu zasad nije opcija.

U izvještaju o rezultatima navodi se da je prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj s uračunatim dodacima u trećem kvartalu ove godine iznosila 1539 eura, no sve se češće može čuti da bi dostojanstvena plaća, koja omogućuje život iznad razine pukog preživljavanja, trebala biti oko 2000 eura.

Razmišljate li o dodatnom poslu?

U našoj temi dana pitamo vas:

"Razmišljate li o dodatnom poslu da biste popunili obiteljski budžet?"

